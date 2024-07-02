Шведские учёные создали нанороботов для борьбы с раком

Учёные из Каролинского института в Швеции создали нанороботов, которые уничтожают раковые клетки у мышей. Наноструктуры роботов содержат оружие, активирующееся только в опухолевой среде и не повреждающее здоровые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.
Ранее учёные разработали структуры, способные активировать "рецепторы смерти" на клеточной поверхности, что приводило к гибели клеток. Эти структуры состояли из шести пептидов, образующих шестиугольники.
Искусство создания наноструктур из ДНК, известное как ДНК-оригами, использовалось командой на протяжении многих лет. С помощью этой техники они создали "убийственный переключатель", активируемый в определённых условиях.
Ключевым фактором активации является низкий уровень pH, характерный для опухолевой среды. В лабораторных тестах было показано, что при нормальном уровне pH (7,4) оружие остаётся скрытым, но при снижении pH до 6,5 оно проявляет противоопухолевую активность.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.