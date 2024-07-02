Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Кульбака оценил реальность покупки жилья в ипотеку под 19%
Кинологи обсудили один из мифов о собаках
Медицинский педикюр: здоровье стоп под контролем специалиста
Юлия Пересильд заявила, что позволяет своим детям совершать ошибки
Сестра Ольги Бузовой купила квартиру с бассейном на крыше в Турции
Врач Чемисова: необходимо пить изотоники при длительных тренировках
Певица Ольга Орлова заявила о любви итальянцев к русским
"Синие карты" обойдутся водителям дешевле "Зелёных"
Politico: Дональд Трамп может пересмотреть политику США в отношении НАТО
Шведские учёные создали нанороботов для борьбы с раком

Nature Nanotechnology: оружие робота для борьбы с раком скрыто в его наноструктуре

1:13
Здоровье

Учёные из Каролинского института в Швеции создали нанороботов, которые уничтожают раковые клетки у мышей. Наноструктуры роботов содержат оружие, активирующееся только в опухолевой среде и не повреждающее здоровые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Nature Nanotechnology: оружие робота для борьбы с раком скрыто в его наноструктуре
Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, CC BY-SA 2.5

Ранее учёные разработали структуры, способные активировать "рецепторы смерти" на клеточной поверхности, что приводило к гибели клеток. Эти структуры состояли из шести пептидов, образующих шестиугольники.

Искусство создания наноструктур из ДНК, известное как ДНК-оригами, использовалось командой на протяжении многих лет. С помощью этой техники они создали "убийственный переключатель", активируемый в определённых условиях.

Ключевым фактором активации является низкий уровень pH, характерный для опухолевой среды. В лабораторных тестах было показано, что при нормальном уровне pH (7,4) оружие остаётся скрытым, но при снижении pH до 6,5 оно проявляет противоопухолевую активность.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Немировский Лев
Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Последние материалы
Киевский режим отверг предложение Венгрии о прекращении огня
Специалист Чистякова: как домашние маски влияют на здоровье ваших волос
Политолог Бабаранов о теракте в Севастополе: мы ведём "странную войну"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО
Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%
Какие оттенки помады старят: советы по выбору
Готовим идеальные спагетти
Русская тревел-блогерша раскрыла мифы об отношениях американцев к русским
Кристаллы времени могут открыть новый мир для квантовых компьютеров
Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников