Эти привычки приводят к депрессии: вот что не нужно делать каждый день

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Какие повседневные привычки ухудшают психическое здоровье

1:12
Здоровье

Некоторые привычки вредны для нашего психического здоровья.

Чего нельзя делать для хорошего психического здоровья

Не стоит перегибать палку с многозадачностью. Это на самом деле снижает вашу производительность и отнимает много сил и энергии. Правильно расставляйте приоритеты в жизни, умейте вовремя отдыхать и останавливаться. Это поможет вам предотвратить эмоциональное выгорание и хроническую усталость.

Также важно знать, как правильно отдыхать. Стоит отложить гаджеты, отправиться на прогулку в парк, отдохнуть в постели или посидеть в тишине.

Не сидите дома весь день. Малоподвижный образ жизни влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.

Делайте перерывы между работой. Регулярно выходите на прогулку и занимайтесь любым видом физической активности — бегом, ходьбой, йогой, фитнесом, стретчингом, пилатесом, плаванием, ездой на велосипеде.

Начинайте свой день с приятных ритуалов. Приготовьте полезный и вкусный завтрак, заварите кофе или чай, займитесь йогой или самомассажем.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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