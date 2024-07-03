Эти привычки приводят к депрессии: вот что не нужно делать каждый день

Какие повседневные привычки ухудшают психическое здоровье

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые привычки вредны для нашего психического здоровья.

Чего нельзя делать для хорошего психического здоровья

Не стоит перегибать палку с многозадачностью. Это на самом деле снижает вашу производительность и отнимает много сил и энергии. Правильно расставляйте приоритеты в жизни, умейте вовремя отдыхать и останавливаться. Это поможет вам предотвратить эмоциональное выгорание и хроническую усталость.

Также важно знать, как правильно отдыхать. Стоит отложить гаджеты, отправиться на прогулку в парк, отдохнуть в постели или посидеть в тишине.

Не сидите дома весь день. Малоподвижный образ жизни влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.

Делайте перерывы между работой. Регулярно выходите на прогулку и занимайтесь любым видом физической активности — бегом, ходьбой, йогой, фитнесом, стретчингом, пилатесом, плаванием, ездой на велосипеде.

Начинайте свой день с приятных ритуалов. Приготовьте полезный и вкусный завтрак, заварите кофе или чай, займитесь йогой или самомассажем.