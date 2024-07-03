Эти привычки приводят к депрессии: вот что не нужно делать каждый день

Некоторые привычки вредны для нашего психического здоровья.
Не стоит перегибать палку с многозадачностью. Это на самом деле снижает вашу производительность и отнимает много сил и энергии. Правильно расставляйте приоритеты в жизни, умейте вовремя отдыхать и останавливаться. Это поможет вам предотвратить эмоциональное выгорание и хроническую усталость.
Также важно знать, как правильно отдыхать. Стоит отложить гаджеты, отправиться на прогулку в парк, отдохнуть в постели или посидеть в тишине.
Не сидите дома весь день. Малоподвижный образ жизни влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.
Делайте перерывы между работой. Регулярно выходите на прогулку и занимайтесь любым видом физической активности — бегом, ходьбой, йогой, фитнесом, стретчингом, пилатесом, плаванием, ездой на велосипеде.
Начинайте свой день с приятных ритуалов. Приготовьте полезный и вкусный завтрак, заварите кофе или чай, займитесь йогой или самомассажем.
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