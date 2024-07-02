Диета после пищевого отравления: что можно есть

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После отравления можно есть бананы и картофель

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Здоровье

Даже самые осторожные люди иногда могут съесть испорченную еду и получить пищевое отравление. Главное после пищевого отравления — на какое-то время сохранить здоровый рацион, чтобы в скором времени почувствовать себя лучше.

После отравления можно есть бананы и картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, PDM

Отварной картофель

Варёный картофель или картофельное пюре без добавления специй или сливочного масла может обеспечить необходимыми углеводами.

Бананы

Они мягко воздействуют на желудок и содержат калий, который помогает с гидратацией.

Яблочное пюре

Несладкое яблочное пюре легко усваивается и может помочь восполнить потерянные питательные вещества.

Тосты

Простые тосты являются лёгкой едой для желудка в такой период.

Варёные яйца

Яйца являются хорошим источником белка.

Прозрачный бульон

Куриный или овощной бульон насыщает и обеспечивает организм необходимыми минералами.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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