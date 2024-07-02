Диета после пищевого отравления: что можно есть

После отравления можно есть бананы и картофель

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже самые осторожные люди иногда могут съесть испорченную еду и получить пищевое отравление. Главное после пищевого отравления — на какое-то время сохранить здоровый рацион, чтобы в скором времени почувствовать себя лучше.

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Отварной картофель

Варёный картофель или картофельное пюре без добавления специй или сливочного масла может обеспечить необходимыми углеводами.

Бананы

Они мягко воздействуют на желудок и содержат калий, который помогает с гидратацией.

Яблочное пюре

Несладкое яблочное пюре легко усваивается и может помочь восполнить потерянные питательные вещества.

Тосты

Простые тосты являются лёгкой едой для желудка в такой период.

Варёные яйца

Яйца являются хорошим источником белка.

Прозрачный бульон

Куриный или овощной бульон насыщает и обеспечивает организм необходимыми минералами.