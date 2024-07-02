Диета после пищевого отравления: что можно есть

Даже самые осторожные люди иногда могут съесть испорченную еду и получить пищевое отравление. Главное после пищевого отравления — на какое-то время сохранить здоровый рацион, чтобы в скором времени почувствовать себя лучше.
Варёный картофель или картофельное пюре без добавления специй или сливочного масла может обеспечить необходимыми углеводами.
Они мягко воздействуют на желудок и содержат калий, который помогает с гидратацией.
Несладкое яблочное пюре легко усваивается и может помочь восполнить потерянные питательные вещества.
Простые тосты являются лёгкой едой для желудка в такой период.
Яйца являются хорошим источником белка.
Куриный или овощной бульон насыщает и обеспечивает организм необходимыми минералами.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.