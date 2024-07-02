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Как понять, что организму не хватает селена: главные признаки

Основные признаки нехватки селена в организме

1:28
Здоровье

Селен является необходимым минералом, он выполняет множество важных функций в организме: укрепляет иммунную систему, защищает от бесплодия и снижения когнитивных функций, а также улучшает функции щитовидной железы.

В чём польза селена для организма

Селен необходим для укрепления иммунной системы; для нормального образования гормонов щитовидной железы; как компонент антиоксидантного фермента, действующего в клетках, тем самым участвуя в защите функций клеток от неблагоприятных факторов.

Селен нормализует жировой обмен и уровень холестерина в крови, защищает сосуды и сердечную мышцу от повреждений, снижает вероятность развития гипертонии, восстанавливает клетки печени и поджелудочной железы.

Где содержится селен

Естественным источником селена для человека является пища. Селена много в чесноке, сале, пшеничных отрубях и белых грибах.

Также много селена содержится в оливковом масле, морских водорослях, пивных дрожжах, бобовых, оливках, кокосах, фисташках и кешью.

Как понять, что в организме не хватает селена

Симптомы дефицита селена включают мышечную слабость, мышечную боль, воспаление мышечной ткани, увеличение объёма и хрупкости эритроцитов, дегенерацию поджелудочной железы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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