Как понять, что организму не хватает селена: главные признаки

Селен является необходимым минералом, он выполняет множество важных функций в организме: укрепляет иммунную систему, защищает от бесплодия и снижения когнитивных функций, а также улучшает функции щитовидной железы.
Селен необходим для укрепления иммунной системы; для нормального образования гормонов щитовидной железы; как компонент антиоксидантного фермента, действующего в клетках, тем самым участвуя в защите функций клеток от неблагоприятных факторов.
Селен нормализует жировой обмен и уровень холестерина в крови, защищает сосуды и сердечную мышцу от повреждений, снижает вероятность развития гипертонии, восстанавливает клетки печени и поджелудочной железы.
Естественным источником селена для человека является пища. Селена много в чесноке, сале, пшеничных отрубях и белых грибах.
Также много селена содержится в оливковом масле, морских водорослях, пивных дрожжах, бобовых, оливках, кокосах, фисташках и кешью.
Симптомы дефицита селена включают мышечную слабость, мышечную боль, воспаление мышечной ткани, увеличение объёма и хрупкости эритроцитов, дегенерацию поджелудочной железы.
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