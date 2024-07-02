Острый тонзиллит и острый наружный отит чаще встречаются в летний сезон

Россиянам рассказали, почему летом возникают лор-заболевания

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что лор-заболевания носят сезонный характер, тогда почему возникают летние болезни уха, горла и носа? Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ник Колосков, CC BY-SA 4.0

"Есть патологии, которые чаще встречаются летом — это острый тонзиллит или ангина и острый наружный отит. Ангина (острый тонзиллит) — острое инфекционное заболевание глотки. Его главные симптомы — дискомфорт в горле, повышение температуры до 39-41 градусов, признаки интоксикации (головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, сонливость), увеличение лимфатических узлов, визуально при осмотре горла — белый налёт на миндалинах. Главное в лечении ангины — антибактериальная терапия. Отсутствие или неправильное лечение чревато развитием осложнений”, — сообщил врач.

А вот причиной наружного отита часто становится купание. Как правило, он начинается остро. Появляется боль в ухе, усиливающаяся при надавливании и жевании. Поднимается температура.

Ещё один повод для похода к ЛОРу — это обострение хронических заболеваний — ринита, синусита, фарингита и т. д. При этом причинами обострения могут стать холодные напитки, кондиционеры, сквозняки и купание, пишет сайт aif.ru.