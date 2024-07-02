Чай — популярный напиток, допускающий множество добавок, таких как мята, лимон, молоко или сгущёнка. Однако не все комбинации одинаково полезны. Врач-терапевт Яна Шмелёва из Видновской клинической больницы рассказала изданию Regions о влиянии чая с молоком на здоровье и о его потенциальном вреде.
"В чайном напитке содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. А молоко эти вещества нейтрализует, сводя к минимуму их воздействие на организм", — объяснила специалист.
Специалист отмечает, что такой напиток может вызвать дискомфорт в желудке из-за высокого содержания животного белка, затрудняющего усвоение чая. Молоко уменьшает количество теина (аналога кофеина в чае) на 80%, что снижает ожидаемый бодрящий эффект.
Людям, стремящимся похудеть, следует быть осторожными с этим напитком. Молоко повышает калорийность чая, замедляет метаболизм и мешает снижению веса. Добавление сахара практически нивелирует тонизирующее действие. Шмелёва подчеркивает, что пациентам с фрактальной недостаточностью употребление такого напитка строго запрещено.
Кроме того, чай с молоком затрудняет усвоение железа, что делает его нежелательным для людей с железодефицитной анемией. Врач советует ограничить потребление этого напитка и не использовать его для утоления жажды во избежание формирования зависимости.
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