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Терапевт Шмелёва: добавление молока в чай лишает его всех полезных качеств

1:43
Здоровье

Чай — популярный напиток, допускающий множество добавок, таких как мята, лимон, молоко или сгущёнка. Однако не все комбинации одинаково полезны. Врач-терапевт Яна Шмелёва из Видновской клинической больницы рассказала изданию Regions о влиянии чая с молоком на здоровье и о его потенциальном вреде.

Терапевт Шмелёва: добавление молока в чай лишает его всех полезных качеств
Фото: commons.wikimedia.org by Lombroso, PDM

"В чайном напитке содержатся антиоксиданты, катехины. Они участвуют в борьбе организма с раковыми клетками и положительно влияют на всю сердечно-сосудистую систему. А молоко эти вещества нейтрализует, сводя к минимуму их воздействие на организм", — объяснила специалист.

Специалист отмечает, что такой напиток может вызвать дискомфорт в желудке из-за высокого содержания животного белка, затрудняющего усвоение чая. Молоко уменьшает количество теина (аналога кофеина в чае) на 80%, что снижает ожидаемый бодрящий эффект.

Людям, стремящимся похудеть, следует быть осторожными с этим напитком. Молоко повышает калорийность чая, замедляет метаболизм и мешает снижению веса. Добавление сахара практически нивелирует тонизирующее действие. Шмелёва подчеркивает, что пациентам с фрактальной недостаточностью употребление такого напитка строго запрещено.

Кроме того, чай с молоком затрудняет усвоение железа, что делает его нежелательным для людей с железодефицитной анемией. Врач советует ограничить потребление этого напитка и не использовать его для утоления жажды во избежание формирования зависимости.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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