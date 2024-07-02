Диетолог Круглова: помимо ботулизма, есть много других заболеваний, которыми можно заразиться при употреблении готовой еды

Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова назвала возможные риски, которым подвергает себя человек, употребляющий готовую еду.
Она рассказала, что помимо ботулизма, есть много других заболеваний, которыми можно заразиться через готовую еду. Например, сальмонеллёз. Особенно высок риск при употреблении блюд с мясными продуктами и блюдами с яйцами, если они плохо термически обработаны.
От готовой еды можно также заразиться кишечной палочкой и листериями. Особую опасность они несут людям с ослабленным иммунитетом, детям и беременным женщинам, сообщает NewsInfo.Ru.
Чтобы свести риски к минимуму, следует соблюдать определённые правила.
"Важно использовать только свежеприготовленные продукты, следить за температурными режимами хранения, приобретать продукты в проверенных местах, и, если возможно, дополнительно обрабатывать их термически перед употреблением," — посоветовала диетолог.
В случае появления таких симптомов, как тошнота, рвота, боли в животе, изменение стула или гипертермия, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение напомнила Круглова.
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