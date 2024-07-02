Диетолог Круглова: помимо ботулизма, есть много других заболеваний, которыми можно заразиться при употреблении готовой еды

Ботулизм не единственная инфекция, которой можно заразиться через готовую еду

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова назвала возможные риски, которым подвергает себя человек, употребляющий готовую еду.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, CC0

Она рассказала, что помимо ботулизма, есть много других заболеваний, которыми можно заразиться через готовую еду. Например, сальмонеллёз. Особенно высок риск при употреблении блюд с мясными продуктами и блюдами с яйцами, если они плохо термически обработаны.

От готовой еды можно также заразиться кишечной палочкой и листериями. Особую опасность они несут людям с ослабленным иммунитетом, детям и беременным женщинам, сообщает NewsInfo.Ru.

Чтобы свести риски к минимуму, следует соблюдать определённые правила.

"Важно использовать только свежеприготовленные продукты, следить за температурными режимами хранения, приобретать продукты в проверенных местах, и, если возможно, дополнительно обрабатывать их термически перед употреблением," — посоветовала диетолог.

В случае появления таких симптомов, как тошнота, рвота, боли в животе, изменение стула или гипертермия, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение напомнила Круглова.