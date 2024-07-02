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Врач Мясников: парацетамол — самое безопасное обезболивающее, которое не действует на желудок, сердце и почки

Врач Мясников заявил, что парацетамол не вызывает повышения давления

0:42
Здоровье

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы "О самом главном" объяснил, что приём парацетамола не всегда вызывает повышения давления.

Врач Мясников заявил, что парацетамол не вызывает повышения давления
Фото: www.flickr.com by Адам, CC BY 2.0

Он рассказал, что парацетамол может привести к повышению давления у пациентов с заболеваниями печени и у тех, кто злоупотребляет алкоголем. По его словам, парацетамол — наиболее безопасное лекарство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов.

"Парацетамол — самое безопасное обезболивающее. Он не действует на желудок, на сердце, на почки", — рассказал врач.

Но предупредил, что препарат может быть опасен при передозировке.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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