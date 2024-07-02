Врач Мясников: парацетамол — самое безопасное обезболивающее, которое не действует на желудок, сердце и почки

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы "О самом главном" объяснил, что приём парацетамола не всегда вызывает повышения давления.
Он рассказал, что парацетамол может привести к повышению давления у пациентов с заболеваниями печени и у тех, кто злоупотребляет алкоголем. По его словам, парацетамол — наиболее безопасное лекарство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов.
"Парацетамол — самое безопасное обезболивающее. Он не действует на желудок, на сердце, на почки", — рассказал врач.
Но предупредил, что препарат может быть опасен при передозировке.
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