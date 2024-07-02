Эта рыба замедляет старение и улучшает состояние кожи: удивительные свойства

Тунец полезен для нервной системы

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо красного тунца очень нежное по текстуре и вкусу.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

В чём польза тунца

Тунец, как и многие другие рыбы, является отличным источником практически всех витаминов группы В, особенно ниацина, который полезен для нервной системы и кожи.

Эта рыба особенно богата витамином В12, необходимым для образования молекул ДНК. В 100 граммах продукта содержится более трёх суточных норм этого полезного вещества.

Тунец содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые нормализуют обменные процессы в организме, отвечающие за жировой обмен, а также замедляют процессы старения.

Жирные кислоты также играют важную роль в синтезе серотонина, природного антидепрессанта. Тунец содержит огромное количество белка, который, в отличие от мяса, усваивается и переваривается на 95%.