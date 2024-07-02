Эта рыба замедляет старение и улучшает состояние кожи: удивительные свойства

Мясо красного тунца очень нежное по текстуре и вкусу.
Тунец, как и многие другие рыбы, является отличным источником практически всех витаминов группы В, особенно ниацина, который полезен для нервной системы и кожи.
Эта рыба особенно богата витамином В12, необходимым для образования молекул ДНК. В 100 граммах продукта содержится более трёх суточных норм этого полезного вещества.
Тунец содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые нормализуют обменные процессы в организме, отвечающие за жировой обмен, а также замедляют процессы старения.
Жирные кислоты также играют важную роль в синтезе серотонина, природного антидепрессанта. Тунец содержит огромное количество белка, который, в отличие от мяса, усваивается и переваривается на 95%.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.