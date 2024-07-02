Как быстро улучшить здоровье: добавьте в рацион эту специю

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Корица отлично избавляет от головных болей

1:00
Здоровье

Корица является не только распространённой, но и полезной специей.

Корица отлично избавляет от головных болей
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, PDM

В чём польза корицы

Эта приправа поможет избавиться от вирусных заболеваний благодаря своей антиоксидантной активности и способности замедлять воспалительные процессы в организме.

Так, горячие напитки с добавлением корицы способны уменьшить головные боли, усилить потоотделение, облегчить дыхание и уменьшить отек слизистой оболочки носа.

Корица способствует снижению раздражительности и усталости. Регулярное употребление корицы в небольших дозах способствует регенерации тканей и улучшает кровообращение.

Когда лучше употреблять корицу: утром или вечером

Употребление воды с корицей перед завтраком помогает ускорить метаболизм и правильно начать день. Пить напиток можно позже в течение дня, но не перед сном.

Для многих корица может ухудшить качество сна — это зависит от организма.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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