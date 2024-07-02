Как быстро улучшить здоровье: добавьте в рацион эту специю

Корица отлично избавляет от головных болей

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корица является не только распространённой, но и полезной специей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, PDM

В чём польза корицы

Эта приправа поможет избавиться от вирусных заболеваний благодаря своей антиоксидантной активности и способности замедлять воспалительные процессы в организме.

Так, горячие напитки с добавлением корицы способны уменьшить головные боли, усилить потоотделение, облегчить дыхание и уменьшить отек слизистой оболочки носа.

Корица способствует снижению раздражительности и усталости. Регулярное употребление корицы в небольших дозах способствует регенерации тканей и улучшает кровообращение.

Когда лучше употреблять корицу: утром или вечером

Употребление воды с корицей перед завтраком помогает ускорить метаболизм и правильно начать день. Пить напиток можно позже в течение дня, но не перед сном.

Для многих корица может ухудшить качество сна — это зависит от организма.