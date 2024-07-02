Как быстро улучшить здоровье: добавьте в рацион эту специю

Корица является не только распространённой, но и полезной специей.
Эта приправа поможет избавиться от вирусных заболеваний благодаря своей антиоксидантной активности и способности замедлять воспалительные процессы в организме.
Так, горячие напитки с добавлением корицы способны уменьшить головные боли, усилить потоотделение, облегчить дыхание и уменьшить отек слизистой оболочки носа.
Корица способствует снижению раздражительности и усталости. Регулярное употребление корицы в небольших дозах способствует регенерации тканей и улучшает кровообращение.
Употребление воды с корицей перед завтраком помогает ускорить метаболизм и правильно начать день. Пить напиток можно позже в течение дня, но не перед сном.
Для многих корица может ухудшить качество сна — это зависит от организма.
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