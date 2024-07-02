Быстрые углеводы не всегда вредны: и вот почему

Быстрые углеводы полезны при диабете

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые придерживаются здорового питания, обычно избегают быстрых углеводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, CC BY 2.0

Хоть и на самом деле гораздо лучше заменить их медленными углеводами, но иногда вы можете есть и быстрые углеводы — они даже могут быть полезны.

Как это возможно

Быстрые углеводы, часто называемые простыми углеводами, состоят из сахаров или крахмалов, которые быстро перевариваются и усваиваются организмом.

Они обеспечивают быстрый источник энергии, потому что расщепляются на глюкозу (сахар) и относительно быстро попадают в кровоток. Это может быть полезно в определённых ситуациях.

Быстрое получение энергии

Простые углеводы пригодятся, когда вам нужен быстрый заряд энергии. Например, перед тем, как приступить к интенсивной физической активности, они могут обеспечить вас энергией, необходимой для достижения наилучших результатов.

Восстановление после тренировки

После тренировки вашему организму могут быть полезны быстрые углеводы, которые помогают восполнить запасы гликогена в мышцах и ускорить восстановление.

Контроль уровня сахара в крови

Для людей с диабетом, которые испытывают низкий уровень сахара в крови (гипогликемию), быстрые углеводы могут быть быстрым способом поднять уровень сахара в крови до безопасного диапазона.

Однако важно помнить, что чрезмерная зависимость от быстрых углеводов может иметь недостатки.