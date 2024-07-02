Быстрые углеводы не всегда вредны: и вот почему

Люди, которые придерживаются здорового питания, обычно избегают быстрых углеводов.
Хоть и на самом деле гораздо лучше заменить их медленными углеводами, но иногда вы можете есть и быстрые углеводы — они даже могут быть полезны.
Быстрые углеводы, часто называемые простыми углеводами, состоят из сахаров или крахмалов, которые быстро перевариваются и усваиваются организмом.
Они обеспечивают быстрый источник энергии, потому что расщепляются на глюкозу (сахар) и относительно быстро попадают в кровоток. Это может быть полезно в определённых ситуациях.
Простые углеводы пригодятся, когда вам нужен быстрый заряд энергии. Например, перед тем, как приступить к интенсивной физической активности, они могут обеспечить вас энергией, необходимой для достижения наилучших результатов.
После тренировки вашему организму могут быть полезны быстрые углеводы, которые помогают восполнить запасы гликогена в мышцах и ускорить восстановление.
Для людей с диабетом, которые испытывают низкий уровень сахара в крови (гипогликемию), быстрые углеводы могут быть быстрым способом поднять уровень сахара в крови до безопасного диапазона.
Однако важно помнить, что чрезмерная зависимость от быстрых углеводов может иметь недостатки.
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