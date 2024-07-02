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5 признаков того, что нужно есть больше рыбы

Трудности со сном говорят о дефиците омега-3 жирных кислот

2:03
Здоровье

На наше здоровье и внешний вид сильно влияет то, что мы едим, поэтому вы можете увидеть признаки того, что в вашем рационе чего-то не хватает.

Трудности со сном говорят о дефиците омега-3 жирных кислот
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Рыба содержит множество удивительных питательных веществ, которые могут принести большую пользу вашему организму, поэтому её недостаток может нанести вред вашему здоровью.

Вот несколько признаков того, что вам следует есть больше рыбы.

Сухость и зуд кожи

Сухая, шелушащаяся или зудящая кожа может быть признаком дефицита омега-3 жирных кислот.

Омега-3, содержащиеся в рыбе, такой как лосось и скумбрия, помогают поддерживать здоровье кожи, удерживая влагу и уменьшая воспаление.

Снижение когнитивных способностей

Если вы испытываете трудности с памятью, концентрацией внимания или мышлением, это может быть связано с недостаточным потреблением омега-3. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для работы мозга и могут улучшить когнитивные способности.

Перепады настроения и депрессия

Омега-3 связаны с улучшением настроения и психического благополучия.

Нехватка этих жирных кислот может привести к перепадам настроения, раздражительности и даже депрессии. Употребление рыбы может помочь регулировать ваше настроение.

Проблемы со здоровьем сердца

Если у вас высокий уровень холестерина, семейная история сердечных заболеваний или вы обеспокоены здоровьем своего сердца, потребление рыбы может быть полезным.

Известно, что омега-3 жирные кислоты снижают риск проблем с сердцем, снижая кровяное давление и улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Трудности со сном

Плохое качество сна, включая бессонницу или нарушение режима сна, может быть связано с низким уровнем омега-3.

Включение рыбы в ваш рацион может помочь улучшить ваш сон и отрегулировать цикл сна.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Ретюнская Татьяна
Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование
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