Вот что нужно съесть, чтобы победить изжогу: советы диетолога

Для избавления от изжоги ешьте овсянку и жуйте жвачку

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты могут вызвать сильную изжогу, но другие продукты могут помочь в борьбе с ней.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, CC BY-SA 2.0

Используйте эти продукты, чтобы чувствовать себя лучше, когда вы чувствуете изжогу.

Овсянка

Овсянка — это цельное зерно, которое мягко воздействует на желудок. Она может абсорбировать избыток желудочной кислоты и обеспечить облегчение от изжоги. Выбирайте обычную овсянку без добавления сахара.

Имбирь

Имбирь известен своими противовоспалительными свойствами. Он может помочь успокоить вашу пищеварительную систему и снизить вероятность кислотного рефлюкса. Вы можете употреблять имбирь в виде чая или даже жевать небольшой кусочек свежего имбиря.

Фрукты

Фрукты, такие как бананы, дыни и яблоки, имеют естественное низкое содержание кислоты и могут помочь успокоить желудок.

Они содержат необходимые питательные вещества и с меньшей вероятностью вызывают изжогу по сравнению с цитрусовыми, такими как апельсины и лимоны.

Нежирное мясо и морепродукты

Нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба и нежирные куски мяса, легче воздействуют на желудок и с меньшей вероятностью вызывают кислотный рефлюкс по сравнению с жирным или жареным мясом.

Овощи

Некислые овощи, такие как шпинат, капуста, стручковая фасоль и брокколи, являются отличным выбором. Они богаты витаминами и минералами, не усугубляют изжогу.

Сок алоэ вера

Алоэ вера обладает природными противовоспалительными свойствами. Употребление сока алоэ вера может помочь успокоить раздражённый пищевод и уменьшить симптомы изжоги.

Обязательно выбирайте сок алоэ вера, специально приготовленный для внутреннего применения.

Жевательная резинка

Жевательная резинка увеличивает выработку слюны, что может помочь нейтрализовать желудочную кислоту. Выбирайте жевательную резинку без сахара, чтобы избежать ненужного потребления сахара.