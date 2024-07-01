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Врач предостерегла об опасных заболеваниях, на которые может указывать частая зевота

Невролог Неврюзина: частая зевота — сигнал о психических расстройствах

Здоровье

Частая зевота может указывать на серьёзные психиатрические и неврологические заболевания. Хотя чаще всего она связана с усталостью и недосыпом, иногда подобный феномен может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем, сообщает Газета.Ru.

Невролог Неврюзина: частая зевота — сигнал о психических расстройствах
Фото: Sueño by Juanedc, CC BY 2.0

"Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда", — поделилась врач-невролог "СМ-Клиники" Галина Неврюзина.

Частая зевота может развиваться при таких заболеваниях, как височная эпилепсия (если она начинается в височной доле мозга), болезнь Паркинсона и других нарушениях, связанных с повреждением мозговой ткани. Кроме того, она может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств, а также опухолей головного мозга. Интоксикация также может стимулировать непрекращающуюся зевоту.

Врач рекомендует внимательно следить за своим состоянием и не задерживаться с посещением медицинского специалиста.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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