В Пензенском лагере "Белка" более 30 детей пострадали от отравления

В оздоровительном центре "Белка" в Пензе более 30 детей, отдыхающих в лагере, пожаловались на недомогание. Прокуратура региона произвела проверку, как сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор", — сказано в сообщении.
Дети жаловались на плохое самочувствие с 27 по 28 июня. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования законодательства по защите жизни и здоровья детей, особенно в части организации питания.
Напомним, что лагерь "Белка" уже подвергался проверке, в ходе которой обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм. Тогда было возбуждено уголовное дело против представителя организации питания. После этого его заменили новым специалистом, который приступил к работе 23 июня, когда началась вторая смена в лагере.
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