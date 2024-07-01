Открытие нового типа крови у москвича стало сенсацией в мире науки

В больнице Кончаловского в Москве произошло неожиданное открытие: у одного из доноров обнаружили уникальный вариант резус-фактора крови. Врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин отметил, что это открытие имеет огромное научное значение, так как данный тип крови не числится в официальном реестре международного сообщества.
Жемчугин пояснил, что молодой человек пришёл в больницу с обычным намерением — стать донором крови и поучаствовать в акции. Однако в ходе обследования выяснилось, что кровь добровольца обладает исключительными характеристиками, о которых он сам не знал.
"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — пояснил врач в интервью для kp. ru.
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