Открытие нового типа крови у москвича стало сенсацией в мире науки

Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация

В больнице Кончаловского в Москве произошло неожиданное открытие: у одного из доноров обнаружили уникальный вариант резус-фактора крови. Врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин отметил, что это открытие имеет огромное научное значение, так как данный тип крови не числится в официальном реестре международного сообщества.

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Жемчугин пояснил, что молодой человек пришёл в больницу с обычным намерением — стать донором крови и поучаствовать в акции. Однако в ходе обследования выяснилось, что кровь добровольца обладает исключительными характеристиками, о которых он сам не знал.

"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — пояснил врач в интервью для kp. ru.