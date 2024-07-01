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Открытие нового типа крови у москвича стало сенсацией в мире науки

Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация

Здоровье

В больнице Кончаловского в Москве произошло неожиданное открытие: у одного из доноров обнаружили уникальный вариант резус-фактора крови. Врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин отметил, что это открытие имеет огромное научное значение, так как данный тип крови не числится в официальном реестре международного сообщества.

Врач Жемчугин: обнаружение нового типа крови у москвича — сенсация
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Жемчугин пояснил, что молодой человек пришёл в больницу с обычным намерением — стать донором крови и поучаствовать в акции. Однако в ходе обследования выяснилось, что кровь добровольца обладает исключительными характеристиками, о которых он сам не знал.

"Вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причём он даже не зарегистрирован в номенклатуре Международного научного общества переливания крови. И, возможно, эта разновидность антигена раньше не выявлялась", — пояснил врач в интервью для kp. ru.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Люляева Ольга
Специалист, занимающийся изучением и предупреждением проблем, которые возникают при переливании любой биологической жидкости от донора реципиенту
Специалист Поляева Наталья
Специализируется на диагностике и лечении таких заболеваний нервной системы, как атеросклероз, головная боль различного генеза и головокружения, невралгии и неврозы, склероз, эпилепсия, мигрень, вегетососудистая дистония и др.
Специалист Макушинский Сергей
Врач анестезиолог-реаниматолог, владеющий всеми методами проведения анестезии и интенсивной терапии
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