Важные причины, почему стоит есть острую еду

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Острая еда снижает уровень сахара в крови

1:15
Здоровье

Если у вас нет каких-либо конкретных проблем со здоровьем, которые делают острую пищу вредной для вас, то вы можете наслаждаться ею и даже получать некоторые преимущества.

Острая еда снижает уровень сахара в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, CC BY-SA 3.0

На самом деле острая пища может быть довольно полезной для вас, если употреблять её умеренно.

Ускорение метаболизма

Острая пища, например, с перцем чили, может ускорить метаболизм.

Здоровье сердца

Некоторые исследования показывают, что острая пища может быть полезна для сердца.

Она может помочь снизить уровень плохого холестерина и способствовать хорошему здоровью сердца. 

Усилитель настроения

Острая пища может заставить ваш мозг выделять эндорфины, которые похожи на химические вещества счастья. Таким образом, употребление чего-нибудь острого может поднять вам настроение.

Антиоксидантная сила

Некоторые острые ингредиенты богаты антиоксидантами. Эти маленькие помощники могут защитить ваши клетки от повреждений.

Контроль уровня сахара в крови

Острая пища также может помочь контролировать уровень сахара в крови. Это хорошая новость, особенно для тех, кто имеет диабет.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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