"Это обычные плоды": Диетолог развеяла мифы о чудодейственных свойствах ягод годжи

Диетолог Тараско: не стоит ожидать от ягод годжи волшебного эффекта

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Тараско уверена, что польза ягод годжи сильно преувеличена. По её мнению, эти плоды не обладают такими чудодейственными свойствами, как принято считать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, PDM

"На самом деле это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы. Кроме того, они проигрывают таким ягодам, как черника и облепиха. Поэтому годжи можно включить в свой рацион только как дополнение, но волшебного эффекта от них ждать не стоит", — поделилась врач в интервью для интернет-издания Regions.

Анастасия Тараско подчёркивает, что приписываемые годжи способности сжигать жиры и омолаживать организм явно завышены. Она отмечает, что с точки зрения соотношения цены и качества, годжи уступают многим отечественным ягодам, таким как смородина, малина, клубника и другие, которые вполне успешно восполняют дефицит витаминов.