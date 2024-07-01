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"Это обычные плоды": Диетолог развеяла мифы о чудодейственных свойствах ягод годжи

Диетолог Тараско: не стоит ожидать от ягод годжи волшебного эффекта

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Здоровье

Диетолог Анастасия Тараско уверена, что польза ягод годжи сильно преувеличена. По её мнению, эти плоды не обладают такими чудодейственными свойствами, как принято считать.

Диетолог Тараско: не стоит ожидать от ягод годжи волшебного эффекта
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, PDM

"На самом деле это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы. Кроме того, они проигрывают таким ягодам, как черника и облепиха. Поэтому годжи можно включить в свой рацион только как дополнение, но волшебного эффекта от них ждать не стоит", — поделилась врач в интервью для интернет-издания Regions.

Анастасия Тараско подчёркивает, что приписываемые годжи способности сжигать жиры и омолаживать организм явно завышены. Она отмечает, что с точки зрения соотношения цены и качества, годжи уступают многим отечественным ягодам, таким как смородина, малина, клубника и другие, которые вполне успешно восполняют дефицит витаминов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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