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Чай йохимбе: как приготовить африканский напиток для повышения либидо

Чай йохимбе: преимущества растительного афродизиака

1:24
Здоровье

Чай, приготовленный из коры дерева йохимбе, с древних времен использовался в качестве афродизиака в некоторых частях Африки.

Чай йохимбе: преимущества растительного афродизиака
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, PDM

Хотя исследования на животных подтвердили его положительное влияние на сексуальную активность, клинических испытаний на людях недостаточно, чтобы подтвердить это. Тем не менее йохимбе используется спортсменами в качестве пищевой добавки для повышения выносливости. 

Чай йохимбе изготавливается путём замачивания мелко измельчённого порошка коры дерева йохимбе, вечнозеленого растения, произрастающего в Западной Африке. В коре дерева содержится соединение под названием йохимбин, которое, как известно, повышает либидо.

Ингредиенты

  • Кора дерева йохимбе
  • 2 стакана воды
  • Корица по желанию
  • Мёд по желанию

Приготовление

Кору йохимбе можно измельчить с помощью кофемолки. Нагрейте в кастрюле 2 стакана воды и добавьте 5 чайных ложек измельчённой коры. Кипятите не менее 10 минут. Процедите чай через ситечко в чашки. По вкусу можно добавить порошок корицы и мёд.

Перед использованием растительных добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом. Если вы пробуете чай впервые, лучше начать с полчашки, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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