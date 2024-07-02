Чай йохимбе: как приготовить африканский напиток для повышения либидо

Чай, приготовленный из коры дерева йохимбе, с древних времен использовался в качестве афродизиака в некоторых частях Африки.
Хотя исследования на животных подтвердили его положительное влияние на сексуальную активность, клинических испытаний на людях недостаточно, чтобы подтвердить это. Тем не менее йохимбе используется спортсменами в качестве пищевой добавки для повышения выносливости.
Чай йохимбе изготавливается путём замачивания мелко измельчённого порошка коры дерева йохимбе, вечнозеленого растения, произрастающего в Западной Африке. В коре дерева содержится соединение под названием йохимбин, которое, как известно, повышает либидо.
Кору йохимбе можно измельчить с помощью кофемолки. Нагрейте в кастрюле 2 стакана воды и добавьте 5 чайных ложек измельчённой коры. Кипятите не менее 10 минут. Процедите чай через ситечко в чашки. По вкусу можно добавить порошок корицы и мёд.
Перед использованием растительных добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом. Если вы пробуете чай впервые, лучше начать с полчашки, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии.
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