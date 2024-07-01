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Чем заменить мясо: полезные альтернативы

Названы растительные источники белка

1:18
Здоровье

Минимум мяса в рационе полезен для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

Названы растительные источники белка
Фото: pixabay.com by 272447, PDM

Какие существуют альтернативы мясу

Отказ от мясной диеты может привести к дефициту важных питательных веществ, включая витамин B12, железо, кальций, цинк и омега-3 жирные кислоты.

Тем не менее, существует множество продуктов растительного происхождения, которые могут служить альтернативой, от соевых продуктов (молоко, тофу) до спирулины и различных бобовых (фасоль, чечевица, арахис).

Также подходят цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, гречка, булгур), а также грибы, различные орехи (миндаль, фисташки, кешью).

Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, заменяя их целиком растительными аналогами. Веганские блюда основаны на таких ингредиентах, как овощи, тофу, сироп агавы, соевое и овсяное молоко, которые заменяют традиционное мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и мёд. 
 
Это обеспечивает сбалансированное потребление всех необходимых питательных веществ при полном отказе от продуктов животного происхождения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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