Чем заменить мясо: полезные альтернативы

Названы растительные источники белка

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минимум мяса в рационе полезен для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

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Какие существуют альтернативы мясу

Отказ от мясной диеты может привести к дефициту важных питательных веществ, включая витамин B12, железо, кальций, цинк и омега-3 жирные кислоты.

Тем не менее, существует множество продуктов растительного происхождения, которые могут служить альтернативой, от соевых продуктов (молоко, тофу) до спирулины и различных бобовых (фасоль, чечевица, арахис).

Также подходят цельнозерновые продукты (коричневый рис, киноа, гречка, булгур), а также грибы, различные орехи (миндаль, фисташки, кешью).

Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, заменяя их целиком растительными аналогами. Веганские блюда основаны на таких ингредиентах, как овощи, тофу, сироп агавы, соевое и овсяное молоко, которые заменяют традиционное мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и мёд.



Это обеспечивает сбалансированное потребление всех необходимых питательных веществ при полном отказе от продуктов животного происхождения.