JAMA Neurology: риск возникновения болезни Альцгеймера был выше, если она была у матери, чем в случае с такими же нарушениями у отца

Риск возникновения болезни Альцгеймера выше, если она была у матери

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, если у матери была болезнь Альцгеймера, то риск развития этого заболевания у человека выше, чем если бы болезнь была у отца.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, CC BY 2.0

Был проведён анализ данных у 4413 человек в возрасте 65 — 85 лет, не имеющих проблем с умственными способностями. Они также выяснили у участников исследования — страдали ли болезнью Альцгеймера их родители.

В результате исследования обнаружили, если у матери были когнитивные нарушения, то риск возникновения болезни Альцгеймера был выше, чем в случае с такими же нарушениями у отца, пишет журнал JAMA Neurology.