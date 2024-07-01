Врач объяснил, как избыток углеводов влияет на здоровье зубов

Врач Дахкильгов: избыток углеводов провоцирует бруксизм и стирание зубов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При стрессе человеческий организм вырабатывает адреналин, норадреналин и кортизол. Как отметил Магомед Дахкильгов, главврач Немецкого имплантологического центра и специалист в области имплантологии, ортопедии и пародонтологии, кортизол часто вызывает тягу к углеводам, чрезмерное потребление которых негативно сказывается на здоровье полости рта, сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, CC BY-SA 2.0

"Между тем, чем больше мы потребляем углеводов, тем хуже состояние полости рта. Быстрые углеводы из сладостей, мучного и макарон начинают усваиваться ещё в полости рта, при этом они обеспечивают питанием патогенную микрофлору, в том числе бактерии, которые выделяют кислоты, разрушающие эмаль зубов и ткани дёсен. Так и получается, что заедание стресса может приводить к кариесу, его осложнениям (пульпиту, например) и воспалительным заболеваниям мягких тканей полости рта", — поделился Магомед Дахкильгов.

Стресс также может вызвать бруксизм — непроизвольное сжимание челюстей и скрежет зубами во сне, что приводит к истиранию эмали. Повреждённую эмаль нельзя восстановить естественным путем, и может потребоваться установка виниров или коронок.

Для лечения бруксизма важно обратиться к гнатологу — специалисту по челюстно-лицевой области. После проведения диагностики врач может изготовить индивидуальные каппы, которые помогут расслабить мышцы и зафиксировать челюсть в правильном положении.