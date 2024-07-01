Эндокринолог раскрыла, сколько воды нужно пить для того, чтобы пережить жаркую погоду

В условиях сильной жары крайне важно употреблять больше жидкости для нормального функционирования организма. В период высоких температур необходимо пить как минимум 0,2 литра воды каждый час, как советует врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в интервью РИАМО.
"В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи", — отметила врач.
Эксперт также отметила, что лето — идеальное время для того, чтобы избавиться от лишнего веса, поскольку многие естественно переходят на более лёгкую и здоровую пищу, богатую витаминами и минералами.
Положительное влияние на процесс похудения оказывают также продолжительный световой день и тёплая погода, которые способствуют ускорению метаболических процессов в организме, в то время как аппетит может уменьшаться. Врач подчеркнула значимость включения в рацион кисломолочных продуктов, свежих ягод и фруктов для быстрого и эффективного снижения веса.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.