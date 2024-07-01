Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кливия станет прекрасным украшением вашей комнаты
Как правильно использовать минеральные удобрения: советы агронома
Анна Седокова пожаловалась на шоу "Выжить в Дубае": ловила панические атаки
Сборы "Головоломки 2" достигли 1 миллиарда долларов — это рекорд 2024 года
Ветеринары рассказали, зачем обрабатывать от паразитов домашнюю кошку
Жительницу Ямала будут судить за фиктивный больничный
Как приготовить идеальный романтический ужин: секреты московских шеф-поваров
Ситуация в ближайшее время для ВСУ будет лишь ухудшаться
Кинологи назвали главную ошибку в дрессировке
Эндокринолог раскрыла, сколько воды нужно пить для того, чтобы пережить жаркую погоду

Врач Тананакина: в жару рекомендуется употреблять около 200 мл воды ежечасно

1:14
Здоровье

В условиях сильной жары крайне важно употреблять больше жидкости для нормального функционирования организма. В период высоких температур необходимо пить как минимум 0,2 литра воды каждый час, как советует врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в интервью РИАМО.

Врач Тананакина: в жару рекомендуется употреблять около 200 мл воды ежечасно
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

"В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи", — отметила врач.

Эксперт также отметила, что лето — идеальное время для того, чтобы избавиться от лишнего веса, поскольку многие естественно переходят на более лёгкую и здоровую пищу, богатую витаминами и минералами.

Положительное влияние на процесс похудения оказывают также продолжительный световой день и тёплая погода, которые способствуют ускорению метаболических процессов в организме, в то время как аппетит может уменьшаться. Врач подчеркнула значимость включения в рацион кисломолочных продуктов, свежих ягод и фруктов для быстрого и эффективного снижения веса.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции Любовь Степушова
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Ситуация в ближайшее время для ВСУ будет лишь ухудшаться
Кинологи назвали главную ошибку в дрессировке
Лучшие сайты-поисковики для поиска авиабилетов в 2024
Капитан первого ранга Дандыкин раскритиковал действия украинских военных
Китай значительно усилил контроль над обращением редкоземельных элементов
Александр Петров сделал татуировку имени жены
LA’Театр представит комедию "Свободная любовь" с Дюжевым в главной роли
Как испечь идеальный пирог: дельный совет
Почему стоит посадить астрофитум?
Тренды летнего макияжа: как добавить яркости в образ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников