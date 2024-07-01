Эндокринолог раскрыла, сколько воды нужно пить для того, чтобы пережить жаркую погоду

Врач Тананакина: в жару рекомендуется употреблять около 200 мл воды ежечасно

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В условиях сильной жары крайне важно употреблять больше жидкости для нормального функционирования организма. В период высоких температур необходимо пить как минимум 0,2 литра воды каждый час, как советует врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в интервью РИАМО.

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"В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи", — отметила врач.

Эксперт также отметила, что лето — идеальное время для того, чтобы избавиться от лишнего веса, поскольку многие естественно переходят на более лёгкую и здоровую пищу, богатую витаминами и минералами.

Положительное влияние на процесс похудения оказывают также продолжительный световой день и тёплая погода, которые способствуют ускорению метаболических процессов в организме, в то время как аппетит может уменьшаться. Врач подчеркнула значимость включения в рацион кисломолочных продуктов, свежих ягод и фруктов для быстрого и эффективного снижения веса.