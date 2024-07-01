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Учёные разработали способ лечения диафрагмальной грыжи при помощи сетки из сплава никелида титана

Учёные из России разработали новый способ лечения диафрагмальной грыжи

1:14
Здоровье

Учёные из Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета создали новый подход в лечении грыж диафрагмы.

Диафрагмальная грыжа — это дефекты в виде отверстий или выпячиваний, сквозь которые органы из брюшной полости проникают в грудную область.

"Диафрагмальные грыжи бывают приобретёнными и врождёнными, во втором случае они угрожают жизни ребенка, поскольку уже в родильном зале у таких детей развивается серьёзная дыхательная недостаточность", — рассказал проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности, доцент Уральского государственного медицинского университета Иван Гордиенко.

Инновационный способ предполагает закрытие дефекта диафрагмы при помощи сетки из сплава никелида титана, в котором толщина нити 130 мкм.

Как показало исследование на животных, признаков осложнений после лечения у них не зарегистрировано, что свидетельствует о высокой биосовместимости импланта и тканей диафрагмы, а также о малой травматичности и хороших перспективах при внедрении в восстановительную хирургию, пишет "Газета.Ru".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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