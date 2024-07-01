Учёные разработали способ лечения диафрагмальной грыжи при помощи сетки из сплава никелида титана

Учёные из России разработали новый способ лечения диафрагмальной грыжи

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета создали новый подход в лечении грыж диафрагмы.

Диафрагмальная грыжа — это дефекты в виде отверстий или выпячиваний, сквозь которые органы из брюшной полости проникают в грудную область.

"Диафрагмальные грыжи бывают приобретёнными и врождёнными, во втором случае они угрожают жизни ребенка, поскольку уже в родильном зале у таких детей развивается серьёзная дыхательная недостаточность", — рассказал проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности, доцент Уральского государственного медицинского университета Иван Гордиенко.

Инновационный способ предполагает закрытие дефекта диафрагмы при помощи сетки из сплава никелида титана, в котором толщина нити 130 мкм.

Как показало исследование на животных, признаков осложнений после лечения у них не зарегистрировано, что свидетельствует о высокой биосовместимости импланта и тканей диафрагмы, а также о малой травматичности и хороших перспективах при внедрении в восстановительную хирургию, пишет "Газета.Ru".