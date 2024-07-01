Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кому не стоит делать короткие стрижки: три важных совета
Кливия станет прекрасным украшением вашей комнаты
Как правильно использовать минеральные удобрения: советы агронома
Анна Седокова пожаловалась на шоу "Выжить в Дубае": ловила панические атаки
Сборы "Головоломки 2" достигли 1 миллиарда долларов — это рекорд 2024 года
Ветеринары рассказали, зачем обрабатывать от паразитов домашнюю кошку
Жительницу Ямала будут судить за фиктивный больничный
Врач Тананакина: в жару рекомендуется употреблять около 200 мл воды ежечасно
Как приготовить идеальный романтический ужин: секреты московских шеф-поваров
Признаки одного из видов рака могут быть схожи с токсикозом

Терапевт Братусь: рак желудка на ранних стадиях может маскироваться под токсикоз

1:16
Здоровье

Терапевт Михаил Братусь утверждает, что каждый тип онкологии проявляется по-своему.  Так, симптомы рака желудка напоминают те, что испытывают женщины в период токсикоза при беременности, сообщает Газета.Ru.

Терапевт Братусь: рак желудка на ранних стадиях может маскироваться под токсикоз
Фото: Openverse by H o l l y., CC BY 2.0

Специалист разъяснил, что в начальной стадии заболевания опухоль формируется в определённой части желудка. Постепенно она прорастает в ткани органа, а мутационные клетки занимают пространство в желудке, мешая его нормальной работе. Это приводит к таким симптомам, как тошнота, боль, вздутие живота и отсутствие аппетита. Кроме того, многие пациенты сталкиваются со слабостью и усталостью. Братусь подчеркнул, что подобные симптомы часто наблюдаются у беременных женщин в период токсикоза.

"Если симптомы начали проявляться до начала беременности, это может быть поводом для подозрений на наличие онкологического процесса. Кроме того, симптоматика при онкологии будет нарастать и становиться хуже. Как правило, в начале развития она будет затрагивать только поражённый орган и систему, с которой он связан, например систему ЖКТ при раке желудка", — уточнил медик.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин "Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами Дмитрий Плотников Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции Любовь Степушова
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Ситуация в ближайшее время для ВСУ будет лишь ухудшаться
Кинологи назвали главную ошибку в дрессировке
Лучшие сайты-поисковики для поиска авиабилетов в 2024
Капитан первого ранга Дандыкин раскритиковал действия украинских военных
Китай значительно усилил контроль над обращением редкоземельных элементов
Александр Петров сделал татуировку имени жены
LA’Театр представит комедию "Свободная любовь" с Дюжевым в главной роли
Как испечь идеальный пирог: дельный совет
Почему стоит посадить астрофитум?
Тренды летнего макияжа: как добавить яркости в образ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников