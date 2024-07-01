Признаки одного из видов рака могут быть схожи с токсикозом

Терапевт Михаил Братусь утверждает, что каждый тип онкологии проявляется по-своему. Так, симптомы рака желудка напоминают те, что испытывают женщины в период токсикоза при беременности, сообщает Газета.Ru.
Специалист разъяснил, что в начальной стадии заболевания опухоль формируется в определённой части желудка. Постепенно она прорастает в ткани органа, а мутационные клетки занимают пространство в желудке, мешая его нормальной работе. Это приводит к таким симптомам, как тошнота, боль, вздутие живота и отсутствие аппетита. Кроме того, многие пациенты сталкиваются со слабостью и усталостью. Братусь подчеркнул, что подобные симптомы часто наблюдаются у беременных женщин в период токсикоза.
"Если симптомы начали проявляться до начала беременности, это может быть поводом для подозрений на наличие онкологического процесса. Кроме того, симптоматика при онкологии будет нарастать и становиться хуже. Как правило, в начале развития она будет затрагивать только поражённый орган и систему, с которой он связан, например систему ЖКТ при раке желудка", — уточнил медик.
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