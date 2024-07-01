Никаких микробов: стоматолог рассказал, когда нельзя устанавливать брекеты

Стоматолог Антипенко: брекеты требуют особой гигиены полости рта

Использование брекет-систем становится всё более популярным, особенно среди молодого поколения, которое выбирает их не по медицинским показаниям, а как символ статуса. В интервью радио Sputnik стоматолог Алексей Антипенко высказался о противопоказаниях к их ношению.

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Специалист отметил, что некоторые врачи могут рекомендовать брекеты без наличия показаний к этому. Тем не менее бывают случаи, когда использование этих устройств недопустимо при плохой гигиене полости рта, необходимости удаления зубов и наличии обширного кариеса.

Небрежное отношение к этому аспекту может привести к необратимым последствиям. Врач также подчеркнул важность тщательного ухода за зубами после установки брекетов, поскольку недостаточная гигиена может вызвать скопление пищевых остатков, из-за которых начнётся процесс гниения и, как следствие, разрушение зубной эмали.

"Часто у таких пациентов после того как лечение заканчивается и брекеты снимаются, по периметру этого металлического квадратика, брекета, на зубах остаётся белёсая рамка, которая является не чем иным, как кариесом в стадии пятна", — отметил Алексей Антипенко, посоветовав людям, носящим брекеты, раз в три месяца приходить на приём к врачу, а также пользоваться ёршиками, флоссами и ирригаторами.