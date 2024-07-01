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Bristol Live: проведённое исследование выявило, что в грязных насадках для душа может находиться синегнойная палочка

На насадке для душа могут скапливаться опасные бактерии

1:51
Здоровье

Эксперты напомнили о необходимости регулярной чистки насадок для душа. Это нужно делать, чтобы избежать заражения опасными инфекциями.

На насадке для душа могут скапливаться опасные бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Проведённое исследование выяснило, что в грязных насадках для душа можно заразиться следующими вредными инфекциями:

  • грибы Malassezia и Acanthamoeba, которые вызывают блефарит, а в редких случаях — потерю зрения;
  • ограничительная малярия, которые провоцируют инфекции кожи головы;
  • синегнойная палочка, вызывающая ушные инфекции;
  • бактерии легионеллы могут привести к развитию болезни легионеров.

Эксперт по сантехнике Питер Клейтон заявил, что насадку для душа нужно чистить и для улучшения качества душа.

"Образование известкового налёта на насадке для душа может в конечном итоге затруднить подачу воды и привести к слабости и неудовлетворительному ощущению от душа. Это особенно актуально для тех, кто живет в районах с жёсткой водой из-за высокого содержания в ней минералов", — сообщил он.

Он посоветовал замачивать насадку в уксусе, передаёт Bristol Live.

"Кислота, содержащаяся в белом уксусе, успешно разрушает минеральные отложения и удаляет бактерии на насадке для душа. Однако важно убедиться, что вы используете дистиллированный белый уксус, а не какой-либо другой, поскольку коричневый уксус может испачкать насадку для душа. Сначала наполните ёмкость белым уксусом, а затем поместите в неё насадку для душа и убедитесь, что насадка полностью погружена в воду. Если вы не хотите снимать насадку для душа, вы можете наполнить пакет белым уксусом и обвязать его вокруг насадки для душа эластичной лентой”, — рассказал он.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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