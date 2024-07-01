Bristol Live: проведённое исследование выявило, что в грязных насадках для душа может находиться синегнойная палочка

Эксперты напомнили о необходимости регулярной чистки насадок для душа. Это нужно делать, чтобы избежать заражения опасными инфекциями.
Проведённое исследование выяснило, что в грязных насадках для душа можно заразиться следующими вредными инфекциями:
Эксперт по сантехнике Питер Клейтон заявил, что насадку для душа нужно чистить и для улучшения качества душа.
"Образование известкового налёта на насадке для душа может в конечном итоге затруднить подачу воды и привести к слабости и неудовлетворительному ощущению от душа. Это особенно актуально для тех, кто живет в районах с жёсткой водой из-за высокого содержания в ней минералов", — сообщил он.
Он посоветовал замачивать насадку в уксусе, передаёт Bristol Live.
"Кислота, содержащаяся в белом уксусе, успешно разрушает минеральные отложения и удаляет бактерии на насадке для душа. Однако важно убедиться, что вы используете дистиллированный белый уксус, а не какой-либо другой, поскольку коричневый уксус может испачкать насадку для душа. Сначала наполните ёмкость белым уксусом, а затем поместите в неё насадку для душа и убедитесь, что насадка полностью погружена в воду. Если вы не хотите снимать насадку для душа, вы можете наполнить пакет белым уксусом и обвязать его вокруг насадки для душа эластичной лентой”, — рассказал он.
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