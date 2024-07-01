Эти продукты быстро избавят от вздутия живота: добавьте их в рацион

Некоторые напитки могут улучшить пищеварение и здоровье кишечника. Предлагаем узнать о них подробнее.
Йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают пищеварению, уменьшают избыточные газы и предотвращают вздутие живота.
Напиток содержит живые лактобактерии, которые помогают расщеплять лактозу, а также способствуют снижению риска вздутия живота у людей с непереносимостью лактозы. Питьевой или греческий йогурт помогает поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике.
Кефир — самый полезный кисломолочный продукт, который помогает пищеварению и улучшает здоровье кишечника. Напиток поддерживает баланс кишечных бактерий и снижает риск вздутия живота и повышенного газообразования.
Кисломолочный напиток содержит пробиотики и большое количество полезных бактерий.
Чайный гриб также богат пробиотиками благодаря ферментации. Полезные бактерии в напитках помогают поддерживать здоровое пищеварение и уменьшают газообразование и вздутие живота.
Чайный гриб эффективен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.
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