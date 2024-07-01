Эти "полезные" продукты могут сокращать продолжительность жизни: вы удивитесь

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Соки и сухие завтраки содержат много сахара

1:22
Здоровье

Некоторые продукты далеко не так полезны, как мы привыкли думать. Предлагаем узнать об этом подробнее.

Соки и сухие завтраки содержат много сахара
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

Какие продукты действительно вредны

Фруктовые соки на самом деле ничем не отличаются от сладких газированных напитков. Они содержат большое количество сахара.

Даже если сок полностью натуральный, часть полезных вещей разрушается при производстве. Поэтому лучше всего употреблять в пищу необработанные, свежие фрукты и овощи.

То же самое касается спортивных напитков и заправок для салатов. Эти продукты содержат большое количество сахара, трансжиров и других пищевых добавок. Если вы хотите заправить салат, лучше всего приготовить заправку самостоятельно. Например, из оливкового или кунжутного масла.

Сухие завтраки также не так полезны и безопасны, как думают многие. Эта пища содержит много сахара и мало питательных веществ.

Поэтому более здоровый вариант — есть цельнозерновые продукты, которые минимально обработаны.

На завтрак полезно употреблять белки — фасоль, сыр, творог, куриные яйца, жиры — авокадо, оливковое масло, орехи, семечки, клетчатку — овощи, бобовые, фрукты и ягоды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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