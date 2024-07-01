Эти "полезные" продукты могут сокращать продолжительность жизни: вы удивитесь

Соки и сухие завтраки содержат много сахара

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты далеко не так полезны, как мы привыкли думать. Предлагаем узнать об этом подробнее.

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Какие продукты действительно вредны

Фруктовые соки на самом деле ничем не отличаются от сладких газированных напитков. Они содержат большое количество сахара.

Даже если сок полностью натуральный, часть полезных вещей разрушается при производстве. Поэтому лучше всего употреблять в пищу необработанные, свежие фрукты и овощи.

То же самое касается спортивных напитков и заправок для салатов. Эти продукты содержат большое количество сахара, трансжиров и других пищевых добавок. Если вы хотите заправить салат, лучше всего приготовить заправку самостоятельно. Например, из оливкового или кунжутного масла.

Сухие завтраки также не так полезны и безопасны, как думают многие. Эта пища содержит много сахара и мало питательных веществ.

Поэтому более здоровый вариант — есть цельнозерновые продукты, которые минимально обработаны.

На завтрак полезно употреблять белки — фасоль, сыр, творог, куриные яйца, жиры — авокадо, оливковое масло, орехи, семечки, клетчатку — овощи, бобовые, фрукты и ягоды.