Спорная популярность сырого молока: важная информация

Сырое молоко может быть опасно для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди предпочитают пить сырое, а не пастеризованное молоко. Предлагаем узнать, чем оно может быть опасно.

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Чем опасно сырое молоко

Сторонники сырого молока говорят, что оно помогает улучшить здоровье кишечника, похудеть и лучше усваивается у людей с непереносимостью лактозы. Они также считают, что пастеризация уничтожает полезные бактерии, что снижает пищевую ценность молока.

Тем не менее, представители общественного здравоохранения говорят, что сырое молоко может быть опасным для здоровья человека.

Оно может привести к вирусным и бактериальным инфекциям. Специалисты предупреждают, что сырое молоко может содержать опасные бактерии. Например, кишечная палочка, сальмонелла или вирус птичьего гриппа. Иногда риски сырого молока перевешивают пользу.

Для детей обязательно следует употреблять только пастеризованное молоко и кисломолочные продукты.