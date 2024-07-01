Спорная популярность сырого молока: важная информация

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Сырое молоко может быть опасно для здоровья

1:01
Здоровье

Некоторые люди предпочитают пить сырое, а не пастеризованное молоко. Предлагаем узнать, чем оно может быть опасно.

Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Фото: PxHere is licensed under CC0

Чем опасно сырое молоко

Сторонники сырого молока говорят, что оно помогает улучшить здоровье кишечника, похудеть и лучше усваивается у людей с непереносимостью лактозы. Они также считают, что пастеризация уничтожает полезные бактерии, что снижает пищевую ценность молока.

Тем не менее, представители общественного здравоохранения говорят, что сырое молоко может быть опасным для здоровья человека.

Оно может привести к вирусным и бактериальным инфекциям. Специалисты предупреждают, что сырое молоко может содержать опасные бактерии. Например, кишечная палочка, сальмонелла или вирус птичьего гриппа. Иногда риски сырого молока перевешивают пользу.

Для детей обязательно следует употреблять только пастеризованное молоко и кисломолочные продукты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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