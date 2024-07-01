Снижает риск инсульта и болезней сердца: названа самая полезная диета

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Средиземноморская диета является самой полезной для здоровья

1:46
Здоровье

Средиземноморская диета является одной из самых популярных в мире.

Средиземноморская диета является самой полезной для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Что такое средиземноморская диета

Средиземноморская диета основана на питании людей, живущих вдоль побережья Средиземного моря.

В основном рацион состоит из морепродуктов, рыбы, нежирного мяса, овощей, бобовых, масел, зелени, орехов и цельнозерновых продуктов. Все продукты питания должны быть максимально свежими и минимально обработанными.

Средиземноморская диета включает курицу, тунца, креветки, лосось, фасоль, нут, куриные яйца, мидии и морские гребешки. Также все фрукты и овощи, йогурт, киноа, макароны, орехи, специи, зелень, тёмный шоколад.

Польза средиземноморской диеты для здоровья

Одним из главных преимуществ средиземноморской диеты является снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, этот тип диеты помогает снизить риск инсульта и хронических сердечных заболеваний.

Кроме того, морепродукты содержат множество полезных веществ, витаминов, минералов и насыщенных жиров. Они помогают предотвратить образование бляшек в артериях, улучшают работу иммунной системы, поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей.

Средиземноморская диета также положительно влияет на здоровье мозга и предотвращает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Рыба и морепродукты содержат полезные вещества, способствующие улучшению памяти и концентрации внимания.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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