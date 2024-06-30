Добавление этой добавки в кофе повышает работу мозга: новое исследование

Названа добавка для кофе, повышающая работу мозга

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — один из самых популярных утренних напитков. Предлагаем узнать, какую добавку стоит использовать, чтобы улучшить работу мозга.

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Что добавить в кофе

Согласно новому исследованию, кофе с добавлением нитрата креатина может оказать положительное влияние на ваши когнитивные функции.

Ученые выяснили, что эта комбинация более эффективна, чем кофеин по отдельности. Однако такой напиток не улучшит вашу физическую выносливость, хотя креатин часто используется в качестве добавки для улучшения спортивных результатов и восстановления после физических нагрузок.

Результаты исследования открывают новые возможности для улучшения функционирования мозга человека. Скорее всего, побочных эффектов от этой комбинации в напитке нет.