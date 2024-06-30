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Как выбрать хлеб, который будет полезен для здоровья: важные нюансы

Советы, как выбрать полезный хлеб для здоровья

1:19
Здоровье

Не стоит бояться углеводов — они могут сделать вас сытым и энергичным, поэтому можно иногда есть хлеб.

Советы, как выбрать полезный хлеб для здоровья
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Но стоит помнить, что не весь хлеб полезен, поэтому следует выбирать только лучшие сорта для регулярного употребления.

Ищите цельнозерновые продукты

Выбирайте хлеб, приготовленный из цельного зерна. Цельные зёрна содержат больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с рафинированными зёрнами.

Проверьте ингредиенты

Прочтите список ингредиентов на упаковке хлеба. Первым ингредиентом должно быть цельное зерно, например, цельная пшеница или цельный овёс.

Избегайте хлеба, в котором в качестве основных ингредиентов указаны рафинированные зёрна или добавленный сахар.

Остерегайтесь добавленного сахара

В некоторые виды хлеба добавлен сахар для улучшения вкуса. Проверьте этикетку и выбирайте хлеб с небольшим количеством добавленного сахара или без него.

Содержание клетчатки 

Ищите хлеб с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка полезна для пищеварения и может помочь вам чувствовать себя сытым.

Ищите хлеб, содержащий не менее 2-3 граммов клетчатки на порцию.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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