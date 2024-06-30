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Узнали у профессионального парфюмера, чем вредны неприятные запахи

Парфюмер Гладкова предупредила о вреде неприятных запахов

2:25
Здоровье

Мы стараемся побыстрее покинуть общественный туалет или вагон метро с вольготно расположившемся там бомжом. В то же время многим вполне по вкусу вонючая сладость дуриана или красота благоухающей гнилью стапелии. А на самом деле — так ли уж вредны неприятные запахи, как кажется?

Парфюмер Гладкова предупредила о вреде неприятных запахов
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Конечно, они небезопасны, подтвердила Pravda.Ru парфюмер, председатель жюри международного конкурса, преподаватель академии парфюмерии, самый известный в России автор эксклюзивных ароматов Жанна Гладкова.

"Раньше, например, преступников даже казнили зловонием: их приковывали у отхожих мест, и у них останавливалось сердце. Когда нам аромат неприятен или запах неприятен, это говорит только о том, что энергетически он нас разрушает", — объясняет она.

Именно поэтому обонятельный центр головного мозга и сигнализирует о том, что неприятного запаха лучше избегать.

"Вообще нужно доверять своему внутреннему миру, своим ощущениям жизни, — рекомендует эксперт. — Знаете, как говорят "на дух что-то не переносите"? Это говорит о том, что это точно не ваше, это вас разрушит и добавит вам много неприятных моментов".

Даже парфюм может навредить, если он выбран неправильно. "Если вы слышите что-то из этого аромата или сам аромат слышите — он не ваш, и обонятельный центр постоянно работает, не выключаясь, и потом он вам отомстит или аллергией, или головной болью обязательно", — предупреждает парфюмер.

Так что не стоит терпеть зловоние. "Особенно пища. Ведь это всё началось именно с того, что когда мы с вами что-то пытаемся съесть, если вдруг возникает неприятный запах, у нас идёт отторжение. И это нормально. Даже человека мы точно так же выбираем. Знаете, бывает, что человек нам ничего не сделал, но вот не хочется с ним общаться. То есть вот вам он не подходит. Это всё основано на аромате — мы идём всегда по запаху", — продолжает Гладкова.

По её словам, недаром столько расхожих выражений, в которых обыгрывается запах. "Опять же — как эта фраза "это дело плохо пахнет", — привела пример собеседница издания.

"Тот, кто прислушивается к своим ощущениям, тот, как правило, меньше совершает ошибок", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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