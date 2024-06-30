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Растительный аналог аспирина: приготовьте чай из коры ивы для облегчения боли

Как приготовить чай из коры ивы для облегчения боли

1:08
Здоровье

Чай из коры ивы, который часто называют природным аспирином, способствует облегчению боли в теле. Его использовали древние египтяне еще в 3000 году до нашей эры для лечения ряда недугов. 

Как приготовить чай из коры ивы для облегчения боли
Фото: PxHere is licensed under CC0

Этот напиток готовят путём замачивания коры ивы в горячей воде. Горькая на вкус кора содержит салициловую кислоту и салицин, что делает её растительным эквивалентом аспирина. 

Ингредиенты

  • 4 чайные ложки коры белой ивы
  • 2 стакана фильтрованной воды
  • 1 палочка корицы по желанию
  • 2 чайные ложки мёда по желанию

Приготовление

Кору можно купить в магазинах товаров для здоровья. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы хранить её правильно. В кастрюлю влейте воду, добавьте кору. Прокипятите 5-10 минут. Выключите огонь. Дайте коре настояться ещё 20–30 минут. Для дополнительного аромата в напиток можно добавить палочку корицы. Процедите чай по чашкам. Чай горький на вкус, и его можно подсластить мёдом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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