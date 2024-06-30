Растительный аналог аспирина: приготовьте чай из коры ивы для облегчения боли

Чай из коры ивы, который часто называют природным аспирином, способствует облегчению боли в теле. Его использовали древние египтяне еще в 3000 году до нашей эры для лечения ряда недугов.
Этот напиток готовят путём замачивания коры ивы в горячей воде. Горькая на вкус кора содержит салициловую кислоту и салицин, что делает её растительным эквивалентом аспирина.
Кору можно купить в магазинах товаров для здоровья. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы хранить её правильно. В кастрюлю влейте воду, добавьте кору. Прокипятите 5-10 минут. Выключите огонь. Дайте коре настояться ещё 20–30 минут. Для дополнительного аромата в напиток можно добавить палочку корицы. Процедите чай по чашкам. Чай горький на вкус, и его можно подсластить мёдом.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.