Растительный аналог аспирина: приготовьте чай из коры ивы для облегчения боли

Как приготовить чай из коры ивы для облегчения боли

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай из коры ивы, который часто называют природным аспирином, способствует облегчению боли в теле. Его использовали древние египтяне еще в 3000 году до нашей эры для лечения ряда недугов.

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Этот напиток готовят путём замачивания коры ивы в горячей воде. Горькая на вкус кора содержит салициловую кислоту и салицин, что делает её растительным эквивалентом аспирина.

Ингредиенты

4 чайные ложки коры белой ивы

2 стакана фильтрованной воды

1 палочка корицы по желанию

2 чайные ложки мёда по желанию

Приготовление

Кору можно купить в магазинах товаров для здоровья. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы хранить её правильно. В кастрюлю влейте воду, добавьте кору. Прокипятите 5-10 минут. Выключите огонь. Дайте коре настояться ещё 20–30 минут. Для дополнительного аромата в напиток можно добавить палочку корицы. Процедите чай по чашкам. Чай горький на вкус, и его можно подсластить мёдом.