Эта рыба снижает риск инсульта и высокого давления: включите её в рацион обязательно

Мясо лосося нежное по вкусу и обладающее массой полезных свойств для здоровья.
Среди преимуществ лосося — высокое содержание омега-3 жирных кислот, а также витаминов А и D, которые хорошо усваиваются в сочетании с жирами, коллагена, который отвечает за молодость и упругость кожи.
Употребление лосося помогает снизить артериальное давление, предотвратить развитие аритмии, снизить риск инсульта. Для профилактики сердечно-сосудистых патологий используются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые в большом количестве содержатся в мясе этих рыб.
Лосось — один из видов рыбы, который рекомендован к регулярному употреблению. Врачи обычно советуют включать рыбу в свой рацион не реже 2-3 раз в неделю, чередуя её с разными видами мяса.
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