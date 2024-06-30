Эта рыба снижает риск инсульта и высокого давления: включите её в рацион обязательно

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Лосось полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы

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Здоровье

Мясо лосося нежное по вкусу и обладающее массой полезных свойств для здоровья.

Лосось полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis, PDM

Польза лосося для здоровья

Среди преимуществ лосося — высокое содержание омега-3 жирных кислот, а также витаминов А и D, которые хорошо усваиваются в сочетании с жирами, коллагена, который отвечает за молодость и упругость кожи.

Употребление лосося помогает снизить артериальное давление, предотвратить развитие аритмии, снизить риск инсульта. Для профилактики сердечно-сосудистых патологий используются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые в большом количестве содержатся в мясе этих рыб.

Можно ли есть лосось каждый день

Лосось — один из видов рыбы, который рекомендован к регулярному употреблению. Врачи обычно советуют включать рыбу в свой рацион не реже 2-3 раз в неделю, чередуя её с разными видами мяса.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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