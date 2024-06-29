Диетолог Шефер рассказала, почему нельзя много есть моркови

Почему чрезмерное употребление моркови может быть вредно

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эмбер Шефер из Аризоны рассказала, что может случиться, если есть много моркови.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

В моркови содержится клетчатка, калий, кальций, магний, фосфор и витамин С, а также бета-каротин, помогающий организму производить витамин А и лютеолин, который способен улучшить когнитивную функцию. В ней также много антиоксидантов, уменьшающих воспаление и повышающих иммунитет.

Правда есть одно "но”, избыток бета-каротина может негативно влиять на людей.

"Употребление слишком большого количества моркови может со временем привести к тому, что ваша кожа станет оранжевой — это состояние называется каротинемией”, — сообщила диетолог.

Особенно осторожными с этим овощем следует быть людям с аллергией на берёзу, полынь, плющ или сельдерей, а также тем, кто страдает диабетом, пишет USA Today.