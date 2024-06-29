Диетолог Шефер рассказала, почему нельзя много есть моркови

Диетолог Эмбер Шефер из Аризоны рассказала, что может случиться, если есть много моркови.
В моркови содержится клетчатка, калий, кальций, магний, фосфор и витамин С, а также бета-каротин, помогающий организму производить витамин А и лютеолин, который способен улучшить когнитивную функцию. В ней также много антиоксидантов, уменьшающих воспаление и повышающих иммунитет.
Правда есть одно "но”, избыток бета-каротина может негативно влиять на людей.
"Употребление слишком большого количества моркови может со временем привести к тому, что ваша кожа станет оранжевой — это состояние называется каротинемией”, — сообщила диетолог.
Особенно осторожными с этим овощем следует быть людям с аллергией на берёзу, полынь, плющ или сельдерей, а также тем, кто страдает диабетом, пишет USA Today.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.