Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настя Ивеева распрощалась с образом скромняшки и дала жару
Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не заплесневел
Цены на зерно могут скорректироваться из-за засухи
Верховный суд пересмотрел страховые правила КАСКО
Фильм "Белоснежка" выйдет 21 марта 2025 года
Тренер назвал лучшие упражнения на стуле для прокачки пресса
Ветеринары рассказали, как ухаживать за шерстью кошки
Почему чрезмерное употребление моркови может быть вредно
В ГАИ предупредили о наказании за нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч
Нутрициолог Афинская: цинк необходим почти 100 ферментам для осуществления жизненно важных химических процессов в организме

Признаками недостатка цинка является выпадение волос и снижение иммунитета

1:28
Здоровье

Нутрициолог Лиза Афинская напомнила о таком важном микронутриенте, как цинк. Ведь недостаток цинка вызывает выпадение волос, способствует плохому настроению и снижению иммунитета.

Признаками недостатка цинка является выпадение волос и снижение иммунитета
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

"Цинк — это важнейший минерал, который есть почти в каждой клетке нашего тела. Цинк необходим почти 100 ферментам для осуществления жизненно важных химических реакций в организме”, — написала она в своём Telegram-канале.

К признакам недостатка цинка в организме относятся также потеря блеска волос, медленное заживление ран, появление горизонтальных полос на ногтях, плохой аппетит, диарея, а также ухудшение атопического дерматита.

По словам эксперта, в зоне риска находятся беременные и кормящие женщины, вегетарианцы и веганы, люди с целиакией, пожилые люди, люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями и те, кто принимает некоторые лекарства, например, оральные контрацептивы, кортикостероиды, диуретики.

Нутрициолог также рассказала, что анализ крови на оценку статуса цинка в организме цинка не является достоверным и содержательным.

"В настоящее время наиболее эффективным способом оценки статуса цинка является анализ вашего питания, чтобы рассчитать, сколько вы потребляете источников цинка”. — заявила она.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
Последние материалы
Тренер назвал лучшие упражнения на стуле для прокачки пресса
Ветеринары рассказали, как ухаживать за шерстью кошки
Почему чрезмерное употребление моркови может быть вредно
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков
В ГАИ предупредили о наказании за нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч
Борьба с отеками: лучшие напитки для здоровья и красоты
Константин Зеленский считает, что в ЕГЭ стоит добавить устную часть
Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок
Лиза Арзамасова показала своего китайского поклонника
Холодный чай с лимоном: как правильно приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников