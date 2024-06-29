Нутрициолог Афинская: цинк необходим почти 100 ферментам для осуществления жизненно важных химических процессов в организме

Признаками недостатка цинка является выпадение волос и снижение иммунитета

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Лиза Афинская напомнила о таком важном микронутриенте, как цинк. Ведь недостаток цинка вызывает выпадение волос, способствует плохому настроению и снижению иммунитета.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

"Цинк — это важнейший минерал, который есть почти в каждой клетке нашего тела. Цинк необходим почти 100 ферментам для осуществления жизненно важных химических реакций в организме”, — написала она в своём Telegram-канале.

К признакам недостатка цинка в организме относятся также потеря блеска волос, медленное заживление ран, появление горизонтальных полос на ногтях, плохой аппетит, диарея, а также ухудшение атопического дерматита.

По словам эксперта, в зоне риска находятся беременные и кормящие женщины, вегетарианцы и веганы, люди с целиакией, пожилые люди, люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями и те, кто принимает некоторые лекарства, например, оральные контрацептивы, кортикостероиды, диуретики.

Нутрициолог также рассказала, что анализ крови на оценку статуса цинка в организме цинка не является достоверным и содержательным.

"В настоящее время наиболее эффективным способом оценки статуса цинка является анализ вашего питания, чтобы рассчитать, сколько вы потребляете источников цинка”. — заявила она.