Диетолог Тернер рассказала какие десерты будут не только вкусными, но и полезными

5 полезных десертов от диетолога

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим людям сложно сочетать здоровое питание с желанием съесть что-нибудь вкусное. Однако выход есть. София Тернер, диетолог и соучредитель SlimEtc, поделилась пятью вкусными и полезными десертами.

Фото: unsplash.com by Самбазон, CC0

Творог и ананас.

Творог содержит полезный белок и кальций, а ананас — витамин С и фермент бромелайн, имеющий противовоспалительные свойства. Он также помогает усвоению питательных веществ, пищеварению и улучшению метаболических функций.

Кексы с черникой и овсянкой.

Овсянка — это сложный углевод, который богат растворимой клетчаткой, помогающей пищеварению и метаболизму, черника также содержит клетчатку, а ещё полезные антиоксиданты.

"Эта закуска сочетает в себе полезные свойства цельного зерна, богатой антиоксидантами черники и лёгкую сладость. Эти чернично-овсяные маффины богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, повышают чувство сытости и ускоряют обмен веществ”, — рассказала диетолог.

Пудинг из семян Чиа с ягодами.

Семена чиа богаты растворимой клетчаткой, способствуя чувству сытости и подавляя аппетит. Ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой, они способствуют здоровью кишечника и помогают регулировать обмен веществ.

Миндаль в тёмном шоколаде.

Это сладкое лакомством полезно для организма, ведь доказано, что употребление тёмного шоколада перед сном, способно улучшить его качество.

Парфе из греческого йогурта.

В греческом йогурте содержится много белков и пробиотиков, которые поддерживают мышцы, улучшают пищеварение и метаболизм. Добавьте к нему богатые антиоксидантами и клетчаткой ягоды и полезные для сердца жиры, которые содержатся во многих орехах.