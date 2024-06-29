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Учёные выяснили, что вещества, называемые PFAS и широко используемые при производстве товаров массового потребления, способны проникать через кожу

Учёные выяснили, что ряд веществ, называемых PFAS, способны проникать через кожу

2:28
Здоровье

Новое исследование 17 синтетических "химических веществ forever", широко используемых при производстве товаров ежедневного потребления показало, что эти вещества могут легко проникать через кожу.

Учёные выяснили, что ряд веществ, называемых PFAS, способны проникать через кожу
Фото: commons.wikimedia.org by MaximBor, CC BY-SA 4.0

Эти вещества, называемые PFAS, применяются при производстве различных товаров от одежды до средств гигиены, благодаря своим водо- и пятноотталкивающим свойствам.

Ранее считалось, что PFAS не могут преодолевать кожный барьер. Новое исследование, опубликованное в Environment International, подтверждает, что большинство из них способно проникать в организм именно этим путем.

"Способность этих химикатов впитываться через кожу ранее не принималась во внимание, поскольку молекулы ионизированы. Считалось, что электрический заряд, который дает им способность отталкивать воду и пятна, также делает их неспособными проникать через кожную мембрану… Наше исследование показывает, что эта теория не всегда верна и что на самом деле проникновение через кожу может быть значительным источником воздействия этих вредных химических веществ", — рассказала ведущий автор исследования, доктор Оддни Рагнарсдоттир.

Выбранные для исследования соединения были самыми широко используемыми и изученными на токсическое воздействия на людей.

Во время экспериментов учёные использовали 3D-модели — многослойные ткани, выращенные в лаборатории, которые схожи со свойствами кожи человека. Они нанесли образцы каждого из исследуемых веществ на эту модель.

В результате 15 из 17 веществ показали значительную абсорбцию в коже — не менее 5% от дозы воздействия.

"Учитывая большое количество существующих PFAS, важно, чтобы будущие исследования были направлены на оценку риска широкого спектра этих токсичных химических веществ, а не на сосредоточение внимания на одном химическом веществе за раз", — заявил соавтор исследования, доктор Мохаммед Абдалла.

"Это важно, потому что мы видим сдвиг в промышленности в сторону химических веществ с более короткой длиной цепи, поскольку считается, что они менее токсичны”, — добавил ещё один соавтор исследования, профессор Стюарт Харрад из Школы географии, наук о Земле и окружающей среде Бирмингемского университета.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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