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Medical Xpress: разработанный учёными гидрогель позволяет клеткам сердечной мышцы снова более эффективно взаимодействовать друг с другом

Учёные создали гель, который может заменить кардиостимуляторы

1:48
Здоровье

Исследователи из Университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга (FAU) и Боннского университета разработали гель, который должен предотвращать появление сердечных аритмий, возникающих после перенесённого инфаркта.

Учёные создали гель, который может заменить кардиостимуляторы
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

"Проблема заключается в рубцах, которые остаются в результате сердечного приступа. В отличие от здоровых тканей, они нарушают электрические сигналы, тем самым препятствуя эффективной коммуникации клеток сердечной мышцы друг с другом и ритмичному ритму", — объяснил Феликс Энгель, профессор экспериментальных исследований почек и сердечно-сосудистой системы в FAU и Uniklinikum Erlangen.

Группа исследователей из FAU разработала гидрогель, который состоит из коллагена и электропроводящего вещества PEDOT: PSS, сообщает Medical Xpress.

"Мы можем вводить гель непосредственно в рубцовую ткань в сердце. Это существенно электризует ткани сердца, позволяя клеткам сердечной мышцы снова более эффективно взаимодействовать друг с другом", — объясняет доктор Кавех Рошанбинфар, научный сотрудник Engel group и ведущий автор исследования, опубликованного в Advanced Materials.

Первые эксперименты на животных моделях выяснили, что гидрогель успешно предотвращает аритмии и желудочковую тахикардию. Но нужно провести ещё много исследований, пока гидрогель смогут получать пациенты.

"Одним из аспектов является то, что шрамы, оставшиеся у людей после сердечного приступа, гораздо сложнее, чем, например, у мышей. Еще одним фактором является то, что мы не уверены, как иммунная система человека отреагирует на гидрогель", — объяснил доктор Феликс Энгель.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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