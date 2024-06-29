Корреспондент Строганова: переход на сбалансированное питание был довольно комфортным

Корреспондент из Тюмени поделилась свои опытом похудения

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корреспондент Megatyumen.ru Евгения Строгонова поделилась своим опытом похудения за месяц под руководством диетолога Екатерины Петручени.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark, PDM

В начале эксперимента вес девушки колебался на отметке 82 кг. Но садиться на жёсткие диеты ей не хотелось и она обратилась за помощью к диетологу.

"Первая неделя далась немного сложно. Мой организм был весьма ошарашен количеством потребляемой растительной пищи. Первый звоночек поступил от кишечника. Казалось, что организм очищался на предельных возможностях. Но диетолог Екатерина Петрученя успокоила, пояснив, что так из организма уходит старая микрофлора и вырабатывается новая, полезная. К счастью, через несколько дней все пришло в норму”, — вспоминала девушка.

По мнению диетолога, самый важный приём пищи — это завтрак. И в нём обязательно должны быть сложные углеводы, например, каши, хлебцы, цельнозерновой или чёрный хлеб; белки и насыщенные жиры, например, яйца, курица, сыр, творог, красная рыба, и, конечно же, клетчатка, например, фрукты, овощи, ягоды, зелень. Можно добавить ненасыщенные жиры, например, авокадо, растительное масло, орехи.

"Обед также включает себя вышеуказанные составляющие. Из сложных углеводов можно выбрать из гречки, булгура, риса (лучше бурого) или макарон из твердых сортов пшеницы. Выбирая белки и насыщенные жиры, отдаём предпочтение красной рыбе, курице, говядине, морепродуктам и субпродуктам. И, конечно же, всевозможные овощи. При желании можно добавить ненасыщенные жиры”, - поделилась корреспондент.

За основу ужина следует брать белое мясо, белую рыбу, яйца, творог или морепродукты. Обязательны ненасыщенные жиры и овощи, а вот сложные углеводы - по желанию.

По словам Евгении Строгановой, самое сложное было побороть тягу к сладкому. Однако диетолог ей всё объяснила.

"С точки зрения физиологии, когда человек хочет сладкое, в кишечнике всё ещё бунтует вредная микрофлора. Но бывает, что раз неделю человек может сильно захотеть сладкого. Это нормально. Значит нужно взять и съесть”, — рассказала диетолог.

Правда уточнила, что выбирать лучше домашние сладости, так проще контролировать состав и граммовку продуктов. Более того, если питаться правильно, подобные сладости можно есть даже в перекус.

Подводя итог, корреспондент поделилась своими ощущениями.

"Могу смело сказать, что такое питание было довольно комфортным для меня. Чувства голода меня не преследовало. За месяц безопасного похудения я потеряла почти 5 килограммов, 4 сантиметра в талии и 5,5 сантиметров — в объёме бёдер”, — заявила девушка.