Онколог Нефёдов: самым лучшим способом диагностики рака лёгкого является низкодозная компьютерная томография

У рака лёгких нет специфических симптомов

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От рака лёгких умирают около 60% пациентов в течение первого года после постановки диагноза, рассказал торакальный хирург, врач-онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефёдов.

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По словам врача, у этого вида рака нет специфических симптомов, потому что в лёгких отсутствуют болевые рецепторы. И обычно на ранних стадиях заболевание редко можно заподозрить.

Онколог настоятельно рекомендует бросить курить навсегда. Для этого он посоветовал выбрать день и заручиться поддержкой близких. При возникновении мыслей о курении, стараться отвлечься и чем-то занять руки. Помимо этого, есть специальная дыхательная техника — дыхание квадратом: на 3 счёта вдох, на 3 — задержка, на 3 выдох и на 3 задержка. Она помогает снизить тягу закурить, потому что похожа на процесс курения.

Однако заядлым курильщика просто бросить курить может быть недостаточно и им назначают дополнительные обследования, сообщает NewsInfo.Ru.

"В группе риска развития рака лёгкого заядлые курильщики в возрасте от 55 до 70 лет. Заядлым курильщиком считается человек, который курил по 1 пачке в день в течение 30 лет. Даже если человек уже отказался от курения, ему необходимо проверять свои лёгкие. Самым эффективным способом обнаружения рака лёгкого является низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Этот метод позволяет создать 3D-картинку лёгких, где будут видны даже самые маленькие новообразования. Таким образом, получится выявить рак лёгкого на ранних стадиях. В этом случае лечение проходит более эффективно и прогноз соответственно благоприятнее", — пояснил онколог.