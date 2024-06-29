Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат с лососем по-гречески: вкусный детокс
Певица Катя Лель заявила, что не общается с бывшим мужем после развода
Никита Кологривый устроил погром на съёмках "Шоу Воли"
Марина Федункив припомнила Гарику Харламову резкую шутку про её фигуру
Новые проекты по производству лития запустят в Аргентине
Эксперт по уборке Демпси посоветовала отмывать унитаз колой
Друг Кушанашвили Полупанов опубликовал письмо шоумена из больницы
ФК "Спартак" рассказал о целях на сезон
Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова
Онколог Нефёдов: самым лучшим способом диагностики рака лёгкого является низкодозная компьютерная томография

У рака лёгких нет специфических симптомов

1:56
Здоровье

От рака лёгких умирают около 60% пациентов в течение первого года после постановки диагноза, рассказал торакальный хирург, врач-онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефёдов.

У рака лёгких нет специфических симптомов
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons

По словам врача, у этого вида рака нет специфических симптомов, потому что в лёгких отсутствуют болевые рецепторы. И обычно на ранних стадиях заболевание редко можно заподозрить.

Онколог настоятельно рекомендует бросить курить навсегда. Для этого он посоветовал выбрать день и заручиться поддержкой близких. При возникновении мыслей о курении, стараться отвлечься и чем-то занять руки. Помимо этого, есть специальная дыхательная техника — дыхание квадратом: на 3 счёта вдох, на 3 — задержка, на 3 выдох и на 3 задержка. Она помогает снизить тягу закурить, потому что похожа на процесс курения.

Однако заядлым курильщика просто бросить курить может быть недостаточно и им назначают дополнительные обследования, сообщает NewsInfo.Ru.

"В группе риска развития рака лёгкого заядлые курильщики в возрасте от 55 до 70 лет. Заядлым курильщиком считается человек, который курил по 1 пачке в день в течение 30 лет. Даже если человек уже отказался от курения, ему необходимо проверять свои лёгкие. Самым эффективным способом обнаружения рака лёгкого является низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Этот метод позволяет создать 3D-картинку лёгких, где будут видны даже самые маленькие новообразования. Таким образом, получится выявить рак лёгкого на ранних стадиях. В этом случае лечение проходит более эффективно и прогноз соответственно благоприятнее", — пояснил онколог.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Последние материалы
Эксперт по уборке Демпси посоветовала отмывать унитаз колой
Друг Кушанашвили Полупанов опубликовал письмо шоумена из больницы
ФК "Спартак" рассказал о целях на сезон
ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв
У рака лёгких нет специфических симптомов
Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова
Стрижки, которые помогут скрыть несовершенства волос
Мария Зайцева рассказала о кесаревом сечении из-за тройного обвития у дочери
Анастасия Костенко рассказала, что весит 58 кг спустя четыре месяца после родов
Пьяная россиянка выжила после ночи в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников