Кардиолог рассказала, в каких случаях нитроглицерин может быть опасен для здоровья

Кардиолог объяснила, кому противопоказан нитроглицерин

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог, врач функциональной диагностики сети "Клиники Фомина" Ольга Перфильева рассказала, при каких болезнях не стоит принимать нитроглицерин.

Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

Нитроглицерин, по словам медика, опасно применять при артериальной гипотензии. Забыть об этом препарате стоит людям, перенесшим инфаркт миокарда, страдающим констриктивным перикардитом; внутричерепным давлением.

Ранее кардиолог отметила, что приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания.

Данное лекарство не рекомендуют применять при глаукоме, которая сопровождается высоким внутриглазным давлением.

Врач с беседе в "Вечерней Москвой" призвала не давать нитраты прохожему, которому стало плохо на улице. Кардиолог советует вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы врач принял решение о безопасном лечении.