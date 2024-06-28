Кардиолог рассказала, в каких случаях нитроглицерин может быть опасен для здоровья

Кардиолог, врач функциональной диагностики сети "Клиники Фомина" Ольга Перфильева рассказала, при каких болезнях не стоит принимать нитроглицерин.
Нитроглицерин, по словам медика, опасно применять при артериальной гипотензии. Забыть об этом препарате стоит людям, перенесшим инфаркт миокарда, страдающим констриктивным перикардитом; внутричерепным давлением.
Ранее кардиолог отметила, что приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания.
Данное лекарство не рекомендуют применять при глаукоме, которая сопровождается высоким внутриглазным давлением.
Врач с беседе в "Вечерней Москвой" призвала не давать нитраты прохожему, которому стало плохо на улице. Кардиолог советует вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы врач принял решение о безопасном лечении.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.