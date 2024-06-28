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Кардиолог рассказала, в каких случаях нитроглицерин может быть опасен для здоровья

Кардиолог объяснила, кому противопоказан нитроглицерин

0:54
Здоровье

Кардиолог, врач функциональной диагностики сети "Клиники Фомина" Ольга Перфильева рассказала, при каких болезнях не стоит принимать нитроглицерин.

Кардиолог объяснила, кому противопоказан нитроглицерин
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

Нитроглицерин, по словам медика, опасно применять при артериальной гипотензии. Забыть об этом препарате стоит людям, перенесшим инфаркт миокарда, страдающим констриктивным перикардитом; внутричерепным давлением.

Ранее кардиолог отметила, что приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания.

Данное лекарство не рекомендуют применять при глаукоме, которая сопровождается высоким внутриглазным давлением.

Врач с беседе в "Вечерней Москвой" призвала не давать нитраты прохожему, которому стало плохо на улице. Кардиолог советует вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы врач принял решение о безопасном лечении.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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