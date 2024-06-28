Врач-дерматолог Галлямова объяснила, можно ли остановить раннюю седину волос

Трихолог Галлямова рассказала, можно ли предотвратить седину волос

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, есть ли способы борьбы с ранней сединой волос.

Фото: openverse.org by blmurch, CC BY-SA 2.0

Специалист объяснила, что в какой-то момент клетки волос прекращают продуцировать пигмент. Образование седины может спровоцировать стресс. В ряде случаев ранняя седина, по словам эксперта, обусловлена наследственностью.

Ранее эксперты объяснили причины ранней седины у женщин.

"Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности", — цитирует слова трихолога "Вечерняя Москва".

Дерматолог призвала не верить тем, кто обещает "вылечить" седину, так как науке неизвестны способы повлиять на выделение пигмента в волосах.

Предотвратить ранее образование седины, по словам медика, можно с помощью правильного питания.

Она порекомендовала не выдирать седые волосы, так как это нарушает ритм смены волос.