Почему важно есть этот итальянский соус: всё о его полезных свойствах для здоровья

Удивительно вкусный соус песто обладает полезными свойствами для здоровья человека.
Соус песто богат полезными для организма витаминами, минералами и жирными кислотами. Продукт оказывает потогонное, иммуностимулирующее, жаропонижающее действие, улучшает пищеварение и работу сердца, нормализует уровень холестерина и сахара в крови.
В состав соуса песто входит множество различных компонентов, каждый из которых полезен для организма человека. Соус, приготовленный по классическому рецепту, содержит витамины: РР, В12, Е, С, В9, А, а также микро- и макроэлементы, такие как магний, кальций, фосфор, натрий и др.
Классическое использование песто — добавление его в пасту и пиццу. Соус также прекрасно подходит для намазывания на хлеб, для смазывания рыбного филе перед запеканием и для заправки различных салатов. Песто хорошо сочетается с рыбными продуктами — особенно если у вас в качестве закуски овощной салат.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.