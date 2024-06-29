Есть ли польза для организма от сардин: все преимущества рыбы

Морепродукты содержат омега-3 жиры, которые играют важную роль в иммунной функции и регулируют воспаление в организме.
Регулярное употребление сардин предотвращает старение кожи. Суточную потребность в коэнзиме можно восполнить одной порцией отварной рыбы. К полезным свойствам сардин можно отнести благотворное воздействие при лечении таких заболеваний, как сердечная недостаточность, артроз, астма и даже рак.
Консервированные сардины являются источником питательных веществ. Они не только богаты белком, витамином B12, витамином D и кальцием (содержат более 20% суточной нормы), но и являются хорошим источником железа (более 10% суточной нормы). Кроме вышеперечисленных микроэлементов, рыба также содержит калий, натрий, магний, йод.
Сардины употребляют как самостоятельный продукт, добавляют в салаты, начинку для пирогов, с ними готовят рыбные супы и даже котлеты.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.