Есть ли польза для организма от сардин: все преимущества рыбы

Сардины богаты железом и витамином D

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морепродукты содержат омега-3 жиры, которые играют важную роль в иммунной функции и регулируют воспаление в организме.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, CC BY-SA 4.0

Полезные свойства

Регулярное употребление сардин предотвращает старение кожи. Суточную потребность в коэнзиме можно восполнить одной порцией отварной рыбы. К полезным свойствам сардин можно отнести благотворное воздействие при лечении таких заболеваний, как сердечная недостаточность, артроз, астма и даже рак.

Консервированные сардины являются источником питательных веществ. Они не только богаты белком, витамином B12, витамином D и кальцием (содержат более 20% суточной нормы), но и являются хорошим источником железа (более 10% суточной нормы). Кроме вышеперечисленных микроэлементов, рыба также содержит калий, натрий, магний, йод.

Как едят консервированные сардины

Сардины употребляют как самостоятельный продукт, добавляют в салаты, начинку для пирогов, с ними готовят рыбные супы и даже котлеты.