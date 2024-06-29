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Есть ли польза для организма от сардин: все преимущества рыбы

Сардины богаты железом и витамином D

1:08
Здоровье

Морепродукты содержат омега-3 жиры, которые играют важную роль в иммунной функции и регулируют воспаление в организме.

Сардины богаты железом и витамином D
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, CC BY-SA 4.0

Полезные свойства

Регулярное употребление сардин предотвращает старение кожи. Суточную потребность в коэнзиме можно восполнить одной порцией отварной рыбы. К полезным свойствам сардин можно отнести благотворное воздействие при лечении таких заболеваний, как сердечная недостаточность, артроз, астма и даже рак.

Консервированные сардины являются источником питательных веществ. Они не только богаты белком, витамином B12, витамином D и кальцием (содержат более 20% суточной нормы), но и являются хорошим источником железа (более 10% суточной нормы). Кроме вышеперечисленных микроэлементов, рыба также содержит калий, натрий, магний, йод.

Как едят консервированные сардины

Сардины употребляют как самостоятельный продукт, добавляют в салаты, начинку для пирогов, с ними готовят рыбные супы и даже котлеты.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Специалист Чеканов Максим
В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
Специалист Семевский Андрей
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.
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