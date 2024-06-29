Этот напиток стоит пить каждый день: большая польза для здоровья

Вкус цикория отличается от вкуса кофе, но очень похож на него.
Напиток из цикория можно давать детям, не опасаясь чрезмерной активности или других проблем с нервной системой.
Легко усваиваемый организмом, он играет роль мощного пребиотика и при регулярном употреблении повышает сопротивляемость организма к вредным бактериям.
Цикорий обладает желчегонным действием и применяется при камнях в желчном пузыре, почках, затруднённом мочеиспускании, цистите, нефрите, отёках, водянке. Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка.
Не следует превышать дозу 50 г (2–2,5 столовые ложки в сутки) тем, кто страдает камнями в жёлчном пузыре и мочекаменной болезнью, а также сосудистыми заболеваниями, в том числе варикозным расширением вен.
Цикорий можно назвать безвредным продуктом, который можно употреблять каждый день женщинам и мужчинам.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.