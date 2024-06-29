Этот напиток стоит пить каждый день: большая польза для здоровья

Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вкус цикория отличается от вкуса кофе, но очень похож на него.

Фото: pixabay.com by 1507844, PDM

Напиток из цикория можно давать детям, не опасаясь чрезмерной активности или других проблем с нервной системой.

Полезен ли цикорий

Легко усваиваемый организмом, он играет роль мощного пребиотика и при регулярном употреблении повышает сопротивляемость организма к вредным бактериям.

Цикорий обладает желчегонным действием и применяется при камнях в желчном пузыре, почках, затруднённом мочеиспускании, цистите, нефрите, отёках, водянке. Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка.

Можно ли пить цикорий каждый день

Не следует превышать дозу 50 г (2–2,5 столовые ложки в сутки) тем, кто страдает камнями в жёлчном пузыре и мочекаменной болезнью, а также сосудистыми заболеваниями, в том числе варикозным расширением вен.

Цикорий можно назвать безвредным продуктом, который можно употреблять каждый день женщинам и мужчинам.