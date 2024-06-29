Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал преимущества морской косметики
Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки
Россиянам рассказали, почему кошка кусается, когда ее гладят
Стюардесса раскрыла способ реже посещать туалет во время полетов
Какую посуду можно использовать в микроволновке, а какую — нельзя?
Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"
Овечкин выступит в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
5,3 млрд рублей потратили жители Коми в заведениях общепита с января по апрель
Как определяется страховая стоимость?
Этот напиток стоит пить каждый день: большая польза для здоровья

Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит

1:10
Здоровье

Вкус цикория отличается от вкуса кофе, но очень похож на него.

Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит
Фото: pixabay.com by 1507844, PDM

Напиток из цикория можно давать детям, не опасаясь чрезмерной активности или других проблем с нервной системой.

Полезен ли цикорий 

Легко усваиваемый организмом, он играет роль мощного пребиотика и при регулярном употреблении повышает сопротивляемость организма к вредным бактериям. 

Цикорий обладает желчегонным действием и применяется при камнях в желчном пузыре, почках, затруднённом мочеиспускании, цистите, нефрите, отёках, водянке. Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка.

Можно ли пить цикорий каждый день

Не следует превышать дозу 50 г (2–2,5 столовые ложки в сутки) тем, кто страдает камнями в жёлчном пузыре и мочекаменной болезнью, а также сосудистыми заболеваниями, в том числе варикозным расширением вен.

Цикорий можно назвать безвредным продуктом, который можно употреблять каждый день женщинам и мужчинам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Актриса Меган Фокс удивила фанатов своим образом
Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа
Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в море
The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации
Стало известно, что привлекает бродячих собак
Йогурт полезнее всего есть на ночь
Как высушить клубнику в духовке?
В фильме "Властелин колец" про Голлума появятся персонажи из картин Питера Джексона
Рентабельный промысел: крабы-стригуны Бэрда активизировались у побережья Камчатки
Что понимается как объект имущественного страхования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников