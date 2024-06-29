В какое время суток полезнее всего есть йогурт: удивительные факты

Йогурт полезнее всего есть на ночь

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Натуральный домашний йогурт улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию живых бифидобактерий.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

В чём польза йогурта

Систематическое употребление йогурта способно предотвратить раннее старение организма. Регулярное употребление способствует очищению лимфы, выводит холестерин и улучшает качество крови.

Поэтому продукт рекомендуют использовать для профилактики ишемии, варикозного расширения вен, инфаркта, инсульта и атеросклероза.

Регулярное употребление также повышает иммунитет, способствует синтезу витаминов группы В, нейтрализует токсины.

Почему полезно есть йогурт на ночь

Человек будет чувствовать себя сытым и не будет ощущения тяжести в желудке. Этот продукт успокаивает нервную систему и способствует крепкому, здоровому сну.

Полезнее всего употреблять йогурт на ночь людям, страдающим гастритом или язвой. Греческий йогурт является хорошим источником кальция, магния и фосфора. Эти минералы необходимы для здоровья костей.

Греческий йогурт содержит полезные бактерии, известные как пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника при регулярном употреблении.