В какое время суток полезнее всего есть йогурт: удивительные факты

Натуральный домашний йогурт улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию живых бифидобактерий.
Систематическое употребление йогурта способно предотвратить раннее старение организма. Регулярное употребление способствует очищению лимфы, выводит холестерин и улучшает качество крови.
Поэтому продукт рекомендуют использовать для профилактики ишемии, варикозного расширения вен, инфаркта, инсульта и атеросклероза.
Регулярное употребление также повышает иммунитет, способствует синтезу витаминов группы В, нейтрализует токсины.
Человек будет чувствовать себя сытым и не будет ощущения тяжести в желудке. Этот продукт успокаивает нервную систему и способствует крепкому, здоровому сну.
Полезнее всего употреблять йогурт на ночь людям, страдающим гастритом или язвой. Греческий йогурт является хорошим источником кальция, магния и фосфора. Эти минералы необходимы для здоровья костей.
Греческий йогурт содержит полезные бактерии, известные как пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника при регулярном употреблении.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.