Чем полезен для здоровья салат-латук: добавьте его в свой рацион

Салат-латук укрепляет иммунитет и снижает тревожность

Интенсивный и слегка горьковатый вкус салата-латук хорошо сочетается не только с другими овощами: его можно подавать к стейкам, бефстроганову или антрекоту.

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В чём польза салата-латука

Регулярное употребление салата способно улучшить мозговую деятельность, нормализовать сон и помочь избавиться от бессонницы и тревожности. Салат влияет на зрение, снимая усталость глаз, способствует укреплению иммунитета, снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ в организме.

Листовой салат богат каротином и каротиноидами. Эти вещества способствуют улучшению зрения и, как и витамин С, являются мощными антиоксидантами.

Салат содержит большое количество фолиевой кислоты, которая обеспечивает нормальное функционирование кровеносной системы.

Как правильно есть салат-латук

Салат-латук употребляется в пищу в основном в сыром виде. Его перебирают и несколько раз тщательно промывают в холодной воде.

Салат быстро теряет свой внешний вид и часть вкусовых качеств при добавлении в горячую пищу, поэтому салат используют в основном в холодных блюдах.