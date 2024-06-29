Чем полезен для здоровья салат-латук: добавьте его в свой рацион

Интенсивный и слегка горьковатый вкус салата-латук хорошо сочетается не только с другими овощами: его можно подавать к стейкам, бефстроганову или антрекоту.
Регулярное употребление салата способно улучшить мозговую деятельность, нормализовать сон и помочь избавиться от бессонницы и тревожности. Салат влияет на зрение, снимая усталость глаз, способствует укреплению иммунитета, снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ в организме.
Листовой салат богат каротином и каротиноидами. Эти вещества способствуют улучшению зрения и, как и витамин С, являются мощными антиоксидантами.
Салат содержит большое количество фолиевой кислоты, которая обеспечивает нормальное функционирование кровеносной системы.
Салат-латук употребляется в пищу в основном в сыром виде. Его перебирают и несколько раз тщательно промывают в холодной воде.
Салат быстро теряет свой внешний вид и часть вкусовых качеств при добавлении в горячую пищу, поэтому салат используют в основном в холодных блюдах.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.