Чем полезен для здоровья салат-латук: добавьте его в свой рацион

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Салат-латук укрепляет иммунитет и снижает тревожность

Здоровье

Интенсивный и слегка горьковатый вкус салата-латук хорошо сочетается не только с другими овощами: его можно подавать к стейкам, бефстроганову или антрекоту.

Салат-латук укрепляет иммунитет и снижает тревожность
Фото: commons.wikimedia.org by Geo Lightspeed7, CC BY-SA 4.0

В чём польза салата-латука

Регулярное употребление салата способно улучшить мозговую деятельность, нормализовать сон и помочь избавиться от бессонницы и тревожности. Салат влияет на зрение, снимая усталость глаз, способствует укреплению иммунитета, снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ в организме.

Листовой салат богат каротином и каротиноидами. Эти вещества способствуют улучшению зрения и, как и витамин С, являются мощными антиоксидантами.

Салат содержит большое количество фолиевой кислоты, которая обеспечивает нормальное функционирование кровеносной системы.

Как правильно есть салат-латук

Салат-латук употребляется в пищу в основном в сыром виде. Его перебирают и несколько раз тщательно промывают в холодной воде.

Салат быстро теряет свой внешний вид и часть вкусовых качеств при добавлении в горячую пищу, поэтому салат используют в основном в холодных блюдах.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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